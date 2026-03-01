Torino-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: decidono Simeone e Zapata, buona la prima per D’Aversa

Buona, anzi buonissima la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. La compagine granata, dopo due sconfitte consecutive, aveva bisogno di un successo per ripartire e soprattutto per tenere a debita distanza la zona rossa della classifica, quella nella quale si lotta per non retrocedere, e il successo l’ha trovato in una sfida fondamentale che aveva già assunto i contorni di un bivio: quella contro la Lazio.

Una partita, quella che si è giocata in un Olimpico Grande Torino semideserto, che non passerà certamente alla storia come una delle più entusiasmanti di questo campionato e questo anche perché si è giocata a ritmi fondamentalmente bassi.

Il Torino sapeva dell’importanza della posta in palio, mentre la Lazio ha fatto veramente poco per mostrare il suo volto migliore. Sono stati i padroni di casa a muovere di più il pallone, soprattutto nella loro metà campo, e la loro maggiore propositività è stata premiata al 21’, quando Simeone si è avventato su un pallone deviato su tiro di Zapata e, dopo essersi incuneato tra Pellegrini e Provedel, lo ha toccato quel tanto che bastava per fargli varcare la linea di porta.

Il Cholito (che si è regalato anche un’esultanza in stile Sal Da Vinci dopo l’1-0) è nettamente il più attivo dei suoi e al 24’ va anche vicinissimo a un raddoppio che gli viene negato solo dall’ottimo intervento dell’estremo difensore biancoceleste.

La Lazio fatica a reagire, tuttavia al 37’ si crea, con Zaccagni e Belahyane, i presupposti per il pareggio, ma Coco è bravo a deviare consentendo alla sua porta di restare inviolata.

Nella ripresa la partita non decolla e si resta dunque sui ritmi della prima frazione, cosa questa che non cambia nemmeno dopo il 53’, quando Zapata, sfruttando un gran cross dalla sinistra di Obrador, sovrasta Provstgaar e batte Provedel con un gran colpo di testa.

Quando la Lazio prova ad aumentare i giri del motore lo fa con discreto ritardo e dunque il Torino riesce a difendere il 2-0 senza eccessivi affanni.

I granata tornano dunque a fare bottino pieno e a guardare una classifica certamente più tranquilla, quello della Lazio continua ad essere un campionato senza quegli acuti che però la Coppa Italia potrebbe ancora regalare.