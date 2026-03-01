Goal.com
Torino-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: decidono Simeone e Zapata, buona la prima per D’Aversa

Il Torino torna a vincere in campionato e si allontana dalle zone pericolose di classifica: contro la Lazio decidono Simeone e Zapata.

Buona, anzi buonissima la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. La compagine granata, dopo due sconfitte consecutive, aveva bisogno di un successo per ripartire e soprattutto per tenere a debita distanza la zona rossa della classifica, quella nella quale si lotta per non retrocedere, e il successo l’ha trovato in una sfida fondamentale che aveva già assunto i contorni di un bivio: quella contro la Lazio.

Una partita, quella che si è giocata in un Olimpico Grande Torino semideserto, che non passerà certamente alla storia come una delle più entusiasmanti di questo campionato e questo anche perché si è giocata a ritmi fondamentalmente bassi.

Il Torino sapeva dell’importanza della posta in palio, mentre la Lazio ha fatto veramente poco per mostrare il suo volto migliore. Sono stati i padroni di casa a muovere di più il pallone, soprattutto nella loro metà campo, e la loro maggiore propositività è stata premiata al 21’, quando Simeone si è avventato su un pallone deviato su tiro di Zapata e, dopo essersi incuneato tra Pellegrini e Provedel, lo ha toccato quel tanto che bastava per fargli varcare la linea di porta.

Il Cholito (che si è regalato anche un’esultanza in stile Sal Da Vinci dopo l’1-0) è nettamente il più attivo dei suoi e al 24’ va anche vicinissimo a un raddoppio che gli viene negato solo dall’ottimo intervento dell’estremo difensore biancoceleste.

La Lazio fatica a reagire, tuttavia al 37’ si crea, con Zaccagni e Belahyane, i presupposti per il pareggio, ma Coco è bravo a deviare consentendo alla sua porta di restare inviolata.

Nella ripresa la partita non decolla e si resta dunque sui ritmi della prima frazione, cosa questa che non cambia nemmeno dopo il 53’, quando Zapata, sfruttando un gran cross dalla sinistra di Obrador, sovrasta Provstgaar e batte Provedel con un gran colpo di testa.

Quando la Lazio prova ad aumentare i giri del motore lo fa con discreto ritardo e dunque il Torino riesce a difendere il 2-0 senza eccessivi affanni.

I granata tornano dunque a fare bottino pieno e a guardare una classifica certamente più tranquilla, quello della Lazio continua ad essere un campionato senza quegli acuti che però la Coppa Italia potrebbe ancora regalare.

  • PAGELLE TORINO

    Paleari si fa trovare sempre pronto nelle poche volte nelle quali viene chiamato in causa, la difesa granata regge e concede pochissimo. Obrador confeziona lo splendido cross per il 2-0, Simeone è l’uomo in più, ma anche Zapata svolge un grande lavoro in attacco.

    TORINO (3-5-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Ismajli 6.5, Ebosse 6.5; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (68’ Ilic 6), Prati 6 (84’ Tameze), Vlasic 6, Obrador 6.5 (72’ Nkounkou 6); Simeone 7 (84’ Kulenovic sv), Zapata 7 (72’ Casadei 6). All. D’Aversa.

  • PAGELLE LAZIO

    Provstgaard è il più incerto nella difesa biancoceleste, Pellegrini si fa anticipare da Simeone in occasione dell’1-0. Cataldi è l’unico a provarci in una mediana lenta e con pochissime idee, Ratkow praticamente non pervenuto. 

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Provstgaard 5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (65’ Tavares 6); Belahyane 5 (46’ Delle-Bashiru 5.5), Cataldi 6.5, Taylor 5.5; Cancellieri 5 (65’ Isaksen 5.5), Ratkov 5 (46’ Noslin 6), Zaccagni 5.5 (80’ Dia sv). All. Sarri.

  • TABELLINO TORINO-LAZIO

    TORINO-LAZIO 2-0

    Marcatori: 21’ Simeone, 53’ Zapata

    TORINO (3-5-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Ismajli 6.5, Ebosse 6.5; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (68’ Ilic 6), Prati 6 (84’ Tameze), Vlasic 6, Obrador 6.5 (72’ Nkounkou 6); Simeone 7 (84’ Kulenovic sv), Zapata 7 (72’ Casadei 6). All. D’Aversa.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Provstgaard 5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (65’ Tavares 6); Belahyane 5 (46’ Delle-Bashiru 5.5), Cataldi 6.5, Taylor 5.5; Cancellieri 5 (65’ Isaksen 5.5), Ratkov 5 (46’ Noslin 6), Zaccagni 5.5 (80’ Dia sv). All. Sarri.

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T)

    Espulsi: nessuno 

