Torino-Inter, Chivu non scioglie il dubbio Bastoni: "Vediamo domani"

L'Inter va a Torino per cercare una vittoria che avvicinerebbe ulteriormente i nerazzurri allo Scudetto.
Anche se per fare esplodere la festa bisognerà aspettare ancora almeno qualche giorno a causa del successo ottenuto dal Napoli nell'anticipo contro la Cremonese.
In ogni caso ai nerazzurri basterà fare quattro punti nelle ultime cinque giornate per vincere lo Scudetto a prescindere dai risultati delle altre.
In vista di Torino-Inter, Chivu, mister della squadra milanese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'incontro e della corsa Scudetto.