Torino-Inter, Chivu non scioglie il dubbio Bastoni: "Vediamo domani"

"Tutti parlano di quanto è accaduto ultimamente, ma abbiamo fatto più di 100 goal in stagione e 78 in campionato" ha risposto Chivu a proposito di un'Inter che non ha cominciato a correre solo dopo la pausa delle Nazionali.

"Non è solo dopo la sosta, forse ultimamente abbiamo alzato l'orgoglio riuscendo ad essere più pragmatici e concreti. Abbiamo sempre cercato la prestazione".

"Non guardo mai i numeri dal punto di vista difensivo, i goal si fanno e si prendono soprattutto quando prendi dei rischi. La bravura è di tutta la squadra, di come si pressa e dell'intensità che si mette. Numeri in linea sui goal subiti? Sono finiti i tempi in cui la miglior difesa vince il campionato e in cui vince chi conquista gli scontri diretti, questo è un calcio moderno. Il calcio è più in verticolare, più veloce, più intenso. Bisogna adattarsi a questo".