Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Torino-Inter, Chivu non scioglie il dubbio Bastoni: "Vediamo domani"

Serie A
Torino vs Inter
Inter
Torino

L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter, sfida che potrebbe avvicinare ulteriormente la sua squadra allo Scudetto: "Numeri in linea sui goal subiti? Sono finiti i tempi in cui la miglior difesa vince il campionato".

Pubblicità

L'Inter va a Torino per cercare una vittoria che avvicinerebbe ulteriormente i nerazzurri allo Scudetto.

Anche se per fare esplodere la festa bisognerà aspettare ancora almeno qualche giorno a causa del successo ottenuto dal Napoli nell'anticipo contro la Cremonese.

In ogni caso ai nerazzurri basterà fare quattro punti nelle ultime cinque giornate per vincere lo Scudetto a prescindere dai risultati delle altre.

In vista di Torino-Inter, Chivu, mister della squadra milanese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'incontro e della corsa Scudetto.

  • L'ATMOSFERA DI CASA INTER

    "Siamo sereni come sempre, consapevoli del lavoro svolto" ha esordito Chivu in conferenza stampa. "Mancano ancora delle partite e dei punti per avvicinarsi a uno degli obiettivi, dei sogni".

    "Questa squadra negli ultimi anni ha sempre provato a fare delle imprese, è stata competitiva su tutti i fronti. Quando guidi l'Inter hai dei grandi obiettivi perché la storia è questa, questa squadra ha fatto vedere quanto riesce ad essere competitiva".

    • Pubblicità

  • SUCIC, LAUTARO E BASTONI

    Capitolo singoli, Chivu non scioglie il dubbio Bastoni:

    "Si è allenato, è tornato nonostante abbia ancora fastidio. Stringe i denti, è in gruppo. Vediamo domani".

    Qualche parola su Sucic, decisivo in Coppa Italia:

    "Sta bene, tanto di cappello per quello che sta facendo. Ha giocato tante partite nonostante il gesso sulla mano, ora che sta bene è tornato a pieno regime e non è più condizionato nei movimenti".

    "Lautato sta migliorando, settimana prossima se tutto va normalmente dovrebbe rientrare con il gruppo. Sommer? Vediamo domani".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TUTTO IL CAMPIONATO

    "Tutti parlano di quanto è accaduto ultimamente, ma abbiamo fatto più di 100 goal in stagione e 78 in campionato" ha risposto Chivu a proposito di un'Inter che non ha cominciato a correre solo dopo la pausa delle Nazionali.

    "Non è solo dopo la sosta, forse ultimamente abbiamo alzato l'orgoglio riuscendo ad essere più pragmatici e concreti. Abbiamo sempre cercato la prestazione".

    "Non guardo mai i numeri dal punto di vista difensivo, i goal si fanno e si prendono soprattutto quando prendi dei rischi. La bravura è di tutta la squadra, di come si pressa e dell'intensità che si mette. Numeri in linea sui goal subiti? Sono finiti i tempi in cui la miglior difesa vince il campionato e in cui vince chi conquista gli scontri diretti, questo è un calcio moderno. Il calcio è più in verticolare, più veloce, più intenso. Bisogna adattarsi a questo".

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Inter crest
Inter
INT