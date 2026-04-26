Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Torino FC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Torino-Inter 2-2, pagelle e tabellino: pazza Inter anche contro i granata, i due assist di Dimarco non bastano

Serie A
Torino vs Inter
Torino
Inter

Thuram e Bisseck avevano portato l'Inter avanti di due reti, ma nel secondo tempo il Torino ha riaperto il match e pareggiato con il rigore di Vlasic. In termini Scudetto cambia poco: può arrivare comunque il 2 o 3 maggio, le stesse date anche qualora fosse arrivato il successo contro i granata.

Pubblicità

L'Inter si fa rimontare contro il Torino, pareggiando 2-2 dopo essere andata in vantaggio di due reti. Cosa significa in termini Scudetto? Poco e niente: la squadra nerazzurra non sarebbe stata Campione d'Italia anche con un successo contro i granata, con il 35esimo turno che sarà comunque decisivo per l'eventuale matematica vittoria del titolo 2026/2027. Thuram e Bisseck non sono bastati, con Simeone e Vlasic che nell'ultima parte di gara hanno segnato i goal che hanno fissato il risultato sul pari.

Thuram, si diceva, che al 23' ha colpito di testa su assist di Dimarco, il quale ha così raggiunto Papu Gomez come miglior assistman in una singola annata di Serie A, per poi superarlo: 17 passaggi decisivi, gli ultimi dei quali nella sfida contro il Torino che ha non ha portato a mantenere il vantaggio sul Napoli a +12 con 12 punti rimanenti.

L'Inter non aveva avuto grossi problemi a fare la partita contro un Torino già salvo e poco deciso a rovinare l'avvicinamento Scudetto nerazzurro, tanto che i granata non avevano effettivamente mai tirato nello specchio, a differenza di un team ospite vicino al secondo goal in diverse occasioni. Secondo goal arrivato ad opera di Bisseck: altro cross di Dimarco, altra testata e 2-0.

Quando tutto sembrava pronto per un successo esterno, la rete di Simeone ha all'improvviso riaperto il match, tanto che l'Inter ha cominciato a faticare enormemente, concedendo anche il rigore trasformato da Vlasic. E così, Napoli a -9 con 12 punti rimanenti.

Lo Scudetto sembra ancora essere una formalità, ma almeno fino al 2 o 3 maggio non potrà essere festeggiato: una sconfitta del Napoli contro il Como o eventualmente un successo meneghino contro il Parma permetterà all'Inter di essere Campione. Altrimenti, il popolo nerazzurro dovrà aspettare le giornate successive.

  • PAGELLE TORINO

    Paleari (6.5) non può nulla sui due goal dell'Inter, ma è attento quanto basta per evitare altre marcature ospiti e tenere i suoi in partita. Simeone (6.5) dimostra di poter sfruttare anche solo una palla per poter essere decisivo, Vlasic (6.5) non eccelle ma è freddo in occasione del rigore.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6 (53' Marianucci 6), Ismajli 5.5, Ebosse 5.5; Lazaro 5.5 (54' Nije 6), Ilkhan 6.5, Gineitis 6 (67' Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 6.5; Simeone 6.5 (81' Tameze sv), Adams 5 (67' Zapata 6)

    • Pubblicità

  • PAGELLE INTER

    Dimarco (voto 7.5) difficilmente non sarà eletto miglior giocatore della Serie A: contro il Torino ha fornito altri due assist diventando il numero uno in una singola annata, dimostrando ancora una volta di essere uno dei mancini top in circolazione. Bonny (5.5) è poco incisivo, mentre Carlos Augusto (5) causa il rigore del pari e in generale non offre una grande prova.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (87' Frattesi sv), Akanji 6, Carlos Augusto 5; Darmian 6 (80' Dumfries sv), Barella 6, Zielinski 6, Sucic 6.5 (80' Mkhitaryan sv), Dimarco 7.5 (80' Diouf sv); Bonny 5.5 (61' Esposito 6), Thuram 7

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO TORINO-INTER 2-2

    Marcatori: 23' Thuram (I), 61' Bisseck (I), 70' Simeone (T), 79' rig. Vlasic (T)

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6 (53' Marianucci 6), Ismajli 5.5, Ebosse 5.5; Lazaro 5.5 (54' Nije 6), Ilkhan 6.5, Gineitis 6 (67' Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 6.5; Simeone 6.5 (81' Tameze sv), Adams 5 (67' Zapata 6). Allenatore: D'Aversa

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (87' Frattesi sv), Akanji 6, Carlos Augusto 5; Darmian 6 (80' Dumfries sv), Barella 6, Zielinski 6, Sucic 6.5 (80' Mkhitaryan sv), Dimarco 7.5 (80' Diouf sv); Bonny 5.5 (61' Esposito 6), Thuram 7. Allenatore: Chivu

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Diouf (I), Barella (I), Ebosse (T)

    Espulsi: -

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR