Torino-Cagliari probabili formazioni e ballottaggi: oggi la prima partita del 22esimo turno

Le formazioni di stasera: Cagliari contro Torino, punti importanti per le due squadre nella sfida odierna. Comincia anche la giornata di fantacalcio.

Ultima partita del mese per Cagliari e Torino, una di fronte all'altra allo Stadio Grande Torino. I granata ospitano il Cagliari nella prima gara del 22esimo turno, che comincia come di consueto nella giornata di venerdì, oggi 24 gennaio, e si concluderà lunedì 27 con due incontri.

Non solo punti importanti, soprattutto in chiave salvezza, ma anche la possibilità di cominciare al meglio la giornata di fantacalcio per i milioni di appassionati in giro per l'Italia. Essendo la prima sfida, è importante valutare al meglio chi schierare prima del match al via alle ore 20:45.

Formazioni praticamente definite per Torino-Cagliari, nonostante siano ancora presenti alcuni ballottaggi che verranno definiti intorno alle 19:45, quando verranno annunciati i titolari.