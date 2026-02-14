Goal.com
Sandro Tonali Aston Villa Newcastle FA CupGetty
Leonardo Gualano

Tonali da urlo: doppietta decisiva contro l’Aston Villa e il Newcastle avanza in FA Cup

Il Newcastle prolunga il suo cammino in FA Cup grazie un grande Tonali: il centrocampista Azzurro ha trascinato la sua squadra e segnato una doppietta.

Il Newcastle supera l’Aston Villa in rimonta e prosegue il suo cammino in FA Cup.

Un successo, quello dei Magpies, ottenuto in rimonta e al termine di una partita caratterizzata anche da diversi episodi arbitrali che hanno fatto e faranno probabilmente discutere in Inghilterra.

A vestire i panni di mattatore assoluto del match è stato Sandro Tonali, che ha impreziosito una prestazione sensazionale con una doppietta decisiva.

  • IL GOAL DI ABRAHAM

    Per il Newcastle le cose si sono fatte decisamente in salita al 14’, quando due vecchie conoscenze della nostra Serie A hanno confezionato il goal che ha portato l’Aston Villa in vantaggio.

    A propiziarlo, una grande giocata di Douglas Luiz che, direttamente da calcio di punizione da posizione centrale, con un perfetto passaggio ha trovato in area Tammy Abraham, che è stato abile a stoppare il pallone, a girarsi e a battere da distanza ravvicinata Aaron Ramsdale.

    Una rete di pregevole fattura, ma condizionata da un fuorigioco dell’ex AS Roma e AC Milan non ravvisato dall’arbitro, che non ha potuto nemmeno contare sull’ausilio del VAR, poiché in FA Cup viene utilizzato solo a partire dal quinto turno.

    A complicare poi le cose per i Villans ci ha pensato il portiere Marco Bizot che, in pieno recupero di primo tempo, ha rimediato un’espulsione che ha costretto la sua squadra a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

  • IL PAREGGIO DI TONALI

    Nella ripresa il Newcastle ha trovato la forza per ribaltare la situazione grazie anche a un super Tonali.

    Il centrocampista azzurro, al 63’, ha pareggiato i conti quando ha fatto partire dal limite un destro di prima intenzione che, complice anche una deviazione, si è rivelato imparabile per Emiliano Martínez.

  • UNA MAGIA PER LA DOPPIETTA

    Tonali si è poi ripetuto al 76’, quando ha siglato la rete che è valsa la doppietta personale e il sorpasso del Newcastle.

    Servito fuori area, dalla lunga distanza, ha lasciato partire un altro gran destro spedendo il pallone a fil di palo alla destra di Martinez.

    Un grande goal dai venticinque metri circa, che ha preceduto quello con il quale Nick Woltemade, all’88’, ha fissato il risultato sul definitivo 1-3.

  • UNA PRESTAZIONE SUPER

    Complice l’assenza dell’infortunato Bruno Guimaraes, Tonali ha preso sulle sue spalle il centrocampo del Newcastle e lo ha guidato in maniera impeccabile.

    Ha agito sia da regista che da giocatore box to box, confermandosi ancora una volta elemento dalla completezza quasi unica.

    Una prestazione super per Tonali che, proprio contro l’Aston Villa, ha trovato i primi due goal della sua stagione.

