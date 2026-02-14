Tonali da urlo: doppietta decisiva contro l’Aston Villa e il Newcastle avanza in FA Cup

Per il Newcastle le cose si sono fatte decisamente in salita al 14’, quando due vecchie conoscenze della nostra Serie A hanno confezionato il goal che ha portato l’Aston Villa in vantaggio.

A propiziarlo, una grande giocata di Douglas Luiz che, direttamente da calcio di punizione da posizione centrale, con un perfetto passaggio ha trovato in area Tammy Abraham, che è stato abile a stoppare il pallone, a girarsi e a battere da distanza ravvicinata Aaron Ramsdale.

Una rete di pregevole fattura, ma condizionata da un fuorigioco dell’ex AS Roma e AC Milan non ravvisato dall’arbitro, che non ha potuto nemmeno contare sull’ausilio del VAR, poiché in FA Cup viene utilizzato solo a partire dal quinto turno.

A complicare poi le cose per i Villans ci ha pensato il portiere Marco Bizot che, in pieno recupero di primo tempo, ha rimediato un’espulsione che ha costretto la sua squadra a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.