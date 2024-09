Tocca a loro: da Hummels a Zielinski, 10 colpi che possono esordire dopo la sosta

Presi durante l'estate, tanti giocatori non hanno ancora debuttato con la nuova maglia in partite ufficiali: nel fine settimane può toccare a loro.

L'attesa, spesso, è alle stelle. Il desiderio di affrettare i tempi pure. E ora ci siamo quasi: molti dei colpi di mercato messi a segno dalle squadre di Serie A negli ultimi giorni della finestra estiva, ma anche durante il suo svolgimento, sono pronti a esordire con la nuova maglia in partite ufficiali.

Di mezzo ci si è messa la sosta per le nazionali, che ha fermato il campionato per un paio di settimane. Un leggero prolungamento dell'attesa di vedere all'opera i nuovi acquisti, coloro che fino a questo momento non hanno ancora messo piede in campo dopo essere passati da una squadra all'altra.

Koopmeiners e Nico Gonzalez hanno già esordito con la Juventus. Lukaku ha pure segnato al debutto con il Napoli, un sinistro vincente fondamentale per superare la resistenza del Parma. La Roma ha accolto Koné. Ma il quadro degli esordienti deve ancora essere completato nella sua pienezza. E il weekend post sosta potrebbe rivelarsi propizio in questo senso.

Non ci saranno gli infortunati: il cavallo di ritorno Alexis Sanchez, il neo genoano Miretti. C'è poi chi un guaio fisico lo ha superato, come Gudmundsson, ma si ritrova a dover lasciare l'Italia per affrontare un processo in Islanda. Ma la lista dei nuovi colpi a caccia dell'esordio non si ferma certo qui.