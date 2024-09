Perché Gudmundsson a processo: cosa rischia, l'accusa e i tempi della sentenza

La Fiorentina attende notizie legate al processo dell'islandese: dalla denuncia alle possibili conseguenze.

Nonostante la Serie A abbia ripreso il suo corso, al netto della sosta per le Nazionali, la stagione di Albert Gudmundsson deve ancora iniziare.

Rimane comunque uno dei giocatori più attesi, complice il suo trasferimento alla Fiorentina, ma a rallentare il suo impiego ci hanno pensato alcune noie fisiche e le questioni extracalcistiche che lo riguardano.

Prima di rientrare, infatti, l'attaccante arrivato in viola dal Genoa deve superare un'udienza in patria, in Islanda, a Reykjavik, per le accuse di "cattiva condotta sessuale" che gli sono state mosse nel corso degli ultimi due anni.