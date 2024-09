Infortunio Miretti: quando rientra, quante partite del Genoa salta e i suoi tempi di recupero

Fabio Miretti si è infortunato venerdì 6 settembre durante l'allenamento del Genoa: cosa si è fatto e quando potrà tornare in campo.

Non è stata un'estate facile, quella di Fabio Miretti. In primis perché la Juventus ha deciso di sacrificare lui, anche se in prestito, per far spazio a colpi di mercato come Koopmeiners e Nico Gonzalez. E poi per la questione infortuni.

L'ex centrocampista della Juventus, passato al Genoa negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato, si è fermato in allenamento all'inizio di settembre: una pessima notizia per lui, per il suo nuovo club e per Alberto Gilardino, che sperava di piazzarlo al centro del proprio progetto tattico.

Miretti, peraltro, era da poco tornato in gruppo dopo aver trascorso alcune settimane ai box: colpa di un trauma contusivo al piede destro rimediato alla fine di luglio, con frattura composta del terzo cuneiforme. Ora, ecco un nuovo stop a complicare ulteriormente il suo percorso.

Ma cosa si è fatto con esattezza Miretti? E quando potrà rientrare in campo con la maglia del Genoa? Tutte le informazioni sui tempi di recupero dell'ex bianconero.