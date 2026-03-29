Tragedia allo Stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali: tifoso precipita e muore

Tragedia a Città del Messico: un tifoso è morto in seguito a una caduta allo stadio Banorte, ovvero lo storico Azteca. Durante l'amichevole tra la rappresentativa locale e il Portogallo, un uomo è caduto dal palvo VIP dell'impianto, precipitando nel parcheggio.

"La Procura di Città del Messico (Fiscalía CDMX) esprime profondo rammarico per la morte di una persona avvenuta sabato 28 marzo all'interno dello stadio Banorte, prima dell'inizio dell'amichevole della nazionale messicana" la conferma delle autorità

I funzionari della Procura generale, esperti forensi e agenti della Polizia investigativa si sono recati sul posto per avviare le indagini necessarie. L'area è stata isolata, la scena è stata messa in sicurezza e le prove sono state raccolte da esperti specializzati in criminalistica, fotografia e medicina legale.

"Inoltre, è in corso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dello stadio e dei suoi ingressi, nonché la raccolta delle testimonianze delle persone presenti sul posto, al fine di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità".

"Analogamente, è attualmente in corso la procedura autoptica prevista dalla legge per accertare con certezza la causa del decesso, nonché le condizioni fisiche dell'individuo al momento della caduta."

“La Procura di Città del Messico proseguirà le indagini in modo approfondito e terrà informato il pubblico sugli sviluppi rilevanti, nel rigoroso rispetto dei principi del giusto processo".