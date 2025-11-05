Thuram titolare o in panchina in Inter-Kairat Almaty? La scelta di Chivu per la sfida di Champions League

Inter di nuovo in campo a tre giorni dalla soffertissima vittoria di Verona: per Lautaro e compagni è tempo di rituffarsi nello scenario della League Phase di Champions League.
A San Siro arrivano i kazaki del Kairat Almaty, reduci dal primo storico punto conquistato nel torneo: merito dello 0-0 contro i ciprioti del Pafos, successivo ai due k.o. contro Sporting Lisbona e Real Madrid.
Per la sfida in programma stasera a San Siro è tornato a disposizione Marcus Thuram, assente dallo scorso 30 settembre quando si infortunò contro lo Slavia Praga: ma il francese sarà titolare oppure verrà gestito da Chivu?