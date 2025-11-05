Pubblicità
Pubblicità
Marcus Thuram InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Thuram titolare o in panchina in Inter-Kairat Almaty? La scelta di Chivu per la sfida di Champions League

Prima convocazione per Thuram dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre un mese: la sua gestione in vista di Inter-Lazio in campionato.

Pubblicità

Inter di nuovo in campo a tre giorni dalla soffertissima vittoria di Verona: per Lautaro e compagni è tempo di rituffarsi nello scenario della League Phase di Champions League.

A San Siro arrivano i kazaki del Kairat Almaty, reduci dal primo storico punto conquistato nel torneo: merito dello 0-0 contro i ciprioti del Pafos, successivo ai due k.o. contro Sporting Lisbona e Real Madrid.

Per la sfida in programma stasera a San Siro è tornato a disposizione Marcus Thuram, assente dallo scorso 30 settembre quando si infortunò contro lo Slavia Praga: ma il francese sarà titolare oppure verrà gestito da Chivu?

  • INFORTUNIO SMALTITO

    A Thuram è servito più di un mese per recuperare dallo stop muscolare accusato a fine settembre quando, dopo uno scatto in velocità, fu costretto a chiedere il cambio per lasciare il terreno di gioco. 

    L'ex Borussia Moenchengladbach è andato incontro a un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, smaltito soltanto nei giorni scorsi quando però non ha fatto parte dei giocatori impiegabili in quel di Verona.

    • Pubblicità

  • OUT A VERONA

    La partita buona per il rientro di Thuram sembrava potesse essere quella di Verona, ma Chivu ha optato per non correre alcun rischio, come da lui stesso ammesso nella conferenza stampa del post-partita al 'Bentegodi'.

    "Thuram è un po' indietro per quanto riguarda la condizione, non l'abbiamo portato con noi perché non l'avrei messo neanche se fosse cascato il mondo. Voglio calciatori integri: quando ne metti dopo uno dopo tre allenamenti, il rischio di un nuovo stop è alto. Questi errori non li faccio: piuttosto porto un giocatore dell'Under 23, siamo molto attenti anche a quello che accade 'sotto'".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONVOCATO PER INTER-KAIRAT ALMATY

    La tanto attesa convocazione è arrivata per la gara infrasettimanale di Champions League, per la quale Thuram sarà a completa disposizione come tutti gli altri compagni di reparto.

    "Ho tutti gli attaccanti a disposizione - ha dichiarato nella conferenza della vigilia - ed è la cosa più importante. Io non penso mai a risparmiare qualcuno, penso sempre a una partita alla volta".

  • THURAM GIOCA INTER-KAIRAT ALMATY?

    Ma quindi Thuram sarà uno dei titolari nerazzurri stasera? Con ogni probabilità no e partirà dalla panchina.

    A far coppia con capitan Lautaro dovrebbe essere Pio Esposito e non Bonny, pronto anch'egli a subentrare nella ripresa come tante volte è accaduto fino a questo punto della stagione.

    Thuram avrà con ogni probabilità un minutaggio per mettere benzina nelle gambe in vista del posticipo dell'undicesima giornata di Serie A che metterà l'Inter di fronte alla Lazio: domenica sera dovrebbe essere finalmente il giorno giusto per il ritorno dal 1', e per ricomporre quella 'ThuLa' che tante soddisfazioni ha saputo regalare alla tifoseria nerazzurra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Champions League
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
Olympiacos Pireo crest
Olympiacos Pireo
OLY