Thuram titolare o in panchina in Inter-Kairat Almaty? La scelta di Chivu per la sfida di Champions League

La partita buona per il rientro di Thuram sembrava potesse essere quella di Verona, ma Chivu ha optato per non correre alcun rischio, come da lui stesso ammesso nella conferenza stampa del post-partita al 'Bentegodi'.

"Thuram è un po' indietro per quanto riguarda la condizione, non l'abbiamo portato con noi perché non l'avrei messo neanche se fosse cascato il mondo. Voglio calciatori integri: quando ne metti dopo uno dopo tre allenamenti, il rischio di un nuovo stop è alto. Questi errori non li faccio: piuttosto porto un giocatore dell'Under 23, siamo molto attenti anche a quello che accade 'sotto'".