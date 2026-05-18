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Thuram striscioneTikTok
Francesco Schirru

La FIGC ha aperto un fascicolo per gli striscioni anti-Milan di Thuram: in passato arrivarono le multe

Serie A
M. Thuram
Milan
Inter

Sul bus della festa interista Thuram ha mostrato alcuni striscioni ricevuti dai tifosi durante la parata nerazzurra: negli ultimi anni si tratta di una prassi, soprattutto quando a vincere sono le squadre milanesi.

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Le immagini e i video online di un Marcus Thuram intento a mostrare striscioni anti-Milan non sono passati inosservati: la FIGC, infatti, ha deciso di aprire un fascicolo per quanto successo durante la parata interista, sul bus della festa Scudetto.

Thuram ha ricevuto in particolare due striscioni contro il Milan, ricevuti dai tifosi dell'Inter durante i festeggiamenti per le vie di Milano: in uno di questi veniva mostrato un topo con uno sfondo rossonero, mentre nell'altro uno indicante i Derby vinti dai cugini durante l'annata.

"I derby mettiteli nel c*lo", è un chiaro riferimento allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini, il quale recitava "Lo Scudetto mettitelo nel c*lo", dopo la vittoria del campionato da parte dell'Inter. Ambrosini, infatti, mostrò lo stendardo durante la parata per il successo della Champions, arrivata in seguito al titolo dei cugini in Serie A.


  • L'ULTIMO CASO

    Alcuni anni fa, precisamente nel 2022, la vittoria del titolo da parte del Milan portò alla stessa esposizione di striscioni giudicati volgari: Mike Maignan, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Rade Krunic furono sanzionati con una multa per la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

    Al pari dei giocatori anche il Milan venne sanzionato per responsabilità oggettiva, pagando 12.000 euro.

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  • SOLO GOLIARDIA?

    Inutile dire che gli striscioni mostrati da Thuram hanno diviso i tifosi: c'è chi, anche tra quelli rossoneri, ha accettato di buon grado la sana goliardia dell'attaccante avversario, mentre al contrario non sono stati pochi i fans che hanno accusato l'interista di aver gettato benzina sul fuoco della rivalità in maniera "volgare".

    Negli ultimi anni le dichiarazioni di alcuni giocatori sono state usate contro di loro alla prima sconfitta o al primo passo falso pesante, rendendo meme diverse parole o interventi pronunciati prima di partite decisive o dopo alcune vittorie importanti.

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