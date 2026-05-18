La FIGC ha aperto un fascicolo per gli striscioni anti-Milan di Thuram: in passato arrivarono le multe

Inutile dire che gli striscioni mostrati da Thuram hanno diviso i tifosi: c'è chi, anche tra quelli rossoneri, ha accettato di buon grado la sana goliardia dell'attaccante avversario, mentre al contrario non sono stati pochi i fans che hanno accusato l'interista di aver gettato benzina sul fuoco della rivalità in maniera "volgare".

Negli ultimi anni le dichiarazioni di alcuni giocatori sono state usate contro di loro alla prima sconfitta o al primo passo falso pesante, rendendo meme diverse parole o interventi pronunciati prima di partite decisive o dopo alcune vittorie importanti.