La FIGC ha aperto un fascicolo per gli striscioni anti-Milan di Thuram: in passato arrivarono le multe

Le immagini e i video online di un Marcus Thuram intento a mostrare striscioni anti-Milan non sono passati inosservati: la FIGC, infatti, ha deciso di aprire un fascicolo per quanto successo durante la parata interista, sul bus della festa Scudetto.
Thuram ha ricevuto in particolare due striscioni contro il Milan, ricevuti dai tifosi dell'Inter durante i festeggiamenti per le vie di Milano: in uno di questi veniva mostrato un topo con uno sfondo rossonero, mentre nell'altro uno indicante i Derby vinti dai cugini durante l'annata.
"I derby mettiteli nel c*lo", è un chiaro riferimento allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini, il quale recitava "Lo Scudetto mettitelo nel c*lo", dopo la vittoria del campionato da parte dell'Inter. Ambrosini, infatti, mostrò lo stendardo durante la parata per il successo della Champions, arrivata in seguito al titolo dei cugini in Serie A.