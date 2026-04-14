Thuram si è ripreso l'Inter: dal lungo digiuno realizzativo al possibile rinnovo

Tre goal tra Roma e Como, tanti quanti Thuram ne aveva realizzati in precedenza nel 2026: un rendimento tale da dare adito alle voci su un futuro divorzio tra il figlio d'arte e l'Inter.

Invece lo scenario futuro potrebbe essere completamente diverso e coincidere ancora col nero e con l'azzurro: tutto merito di una fiducia ritrovata anche grazie alla pausa dedicata alle nazionali, in cui è riuscito a sbloccarsi pure con la maglia della Francia.