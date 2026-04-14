Thuram si è ripreso l'Inter: dal lungo digiuno realizzativo al possibile rinnovo

Grazie al poker inferto al Como, l'Inter ha di fatto 'prenotato' lo Scudetto numero 21: per l'aritmetica del titolo mancano ancora dieci punti, alla luce del +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine del campionato.
Riscossa nerazzurra guidata da chi per troppo tempo è rimasto a secco, alimentando numerosi punti interrogativi sul proprio futuro: dubbi che, ad oggi, nel caso di Marcus Thuram non hanno più senso di esistere.
Il francese ha letteralmente ripreso per mano la squadra: prima con l'aiuto del 'gemello' Lautaro, poi anche senza l'apporto dell'argentino che nell'economia dei risultati dell'Inter resta una componente fondamentale.