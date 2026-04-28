Thuram è tornato un fattore: numeri da top, l'Inter vuole tenerselo stretto

Thuram a segno da quattro gare di campionato consecutive: cinque goal nel mese di aprile e due assist, entrambi con destinatario Lautaro nel 5-2 inflitto alla Roma la sera di Pasqua.

L'unica sfida in cui il transalpino è rimasta a secco è stata la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: nessun contributo alle tre reti dei nerazzurri che hanno comunque portato a casa la qualificazione alla finalissima del 13 maggio.