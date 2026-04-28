Thuram è tornato un fattore: numeri da top, l'Inter vuole tenerselo stretto

Nell'Inter ormai a un passo dallo Scudetto numero 21 c'è un giocatore che è il lontano parente della versione ammirata fino a qualche settimana fa: nelle ultime giornate è andata in scena la metamorfosi di Marcus Thuram, ovviamente in senso positivo.
Da corpo quasi estraneo a leader dell'attacco: un cambio di rotta deciso di cui sta godendo Cristian Chivu e presto anche Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia ai Mondiali estivi.
Per Thuram il mondo si è completamente ribaltato: anche la percezione sul suo futuro, sempre più a tinte nerazzurre.