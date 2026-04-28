Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Thuram InterGetty
Vittorio Rotondaro

Thuram è tornato un fattore: numeri da top, l'Inter vuole tenerselo stretto

Serie A
Inter
M. Thuram

Thuram di nuovo trascinatore dell'Inter: l'assenza di Lautaro non è un peso e il futuro sembra ancora a tinte nerazzurre.

Pubblicità

Nell'Inter ormai a un passo dallo Scudetto numero 21 c'è un giocatore che è il lontano parente della versione ammirata fino a qualche settimana fa: nelle ultime giornate è andata in scena la metamorfosi di Marcus Thuram, ovviamente in senso positivo.

Da corpo quasi estraneo a leader dell'attacco: un cambio di rotta deciso di cui sta godendo Cristian Chivu e presto anche Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia ai Mondiali estivi.

Per Thuram il mondo si è completamente ribaltato: anche la percezione sul suo futuro, sempre più a tinte nerazzurre.

  • I NUMERI DELLA RINASCITA

    Thuram a segno da quattro gare di campionato consecutive: cinque goal nel mese di aprile e due assist, entrambi con destinatario Lautaro nel 5-2 inflitto alla Roma la sera di Pasqua.

    L'unica sfida in cui il transalpino è rimasta a secco è stata la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: nessun contributo alle tre reti dei nerazzurri che hanno comunque portato a casa la qualificazione alla finalissima del 13 maggio.

    • Pubblicità

  • TOP ANCHE SENZA LAUTARO

    La rinascita di Thuram era coincisa col ritorno in campo di Lautaro, durato però una sola partita: dopo la sfida contro la Roma, l'argentino ha ancora una volta alzato bandiera bianca a causa del polpaccio.

    La presenza del 'Toro' aveva contribuito a smuovere il compagno di reparto, a cui va dato il merito di non aver minimamente sofferto di questa nuova assenza forzata: Thuram, al contrario, ha preso per mano l'Inter e l'ha condotta verso l'aritmetica certezza del titolo.

    Una risposta da leader vero, propriò ciò di cui Chivu aveva bisogno per allontanare gli spettri di un altro Scudetto sfumato in maniera clamorosa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FUTURO IN NERAZZURRO

    All'orizzonte ci sono i Mondiali e soprattutto il calciomercato estivo che, come ogni anno, avrà molto da dire: difficile, però, che tra i suoi protagonisti possa esserci anche Thuram.

    L'inversione di tendenza fatta registrare dal francese sembra aver convinto Marotta e Ausilio a non prendere in considerazione future offerte: alla base c'è la reciproca voglia di proseguire insieme, alla luce di un contratto in scadenza tra due anni.

    A meno che non si presenti qualcuno con gli 85 milioni della famigerata clausola rescissoria: a quel punto tutto cambierebbe e lo scenario di una maxi-plusvalenza per le casse interiste prenderebbe sempre più forma.

    Un'ipotesi comunque lontana, alla luce dell'importanza di Thuram all'interno del mondo Inter: a tal proposito non è da escludere un rinnovo che prolungherebbe un matrimonio giunto al terzo anno di vita.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR