Thiago Motta sul mercato della Juventus: "Non abbiamo il controllo, sta nascendo una squadra competitiva"

Prima vittoria ufficiale per il tecnico bianconero: "Mbangula ha giocato perché se lo merita. L'umiltà è sempre necessaria".

La Juventus non sbaglia il primo esame della stagione: netto 3-0 rifilato al Como e tante ottime indicazioni per Thiago Motta, che può considerarsi soddisfatto per la prova offerta dai suoi all'Allianz Stadium.

Bianconeri umili ma allo stesso tempo spietati in fase realizzativa, come fatto presente dall'ex tecnico del Bologna ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Parole al miele per tutti, a partire dalla 'sorpresa' Mbangula: per lui goal e assist in un esordio da sogno. Piccolo accenno anche al mercato e ai colpi in entrata che dovranno accrescere ulteriormente il livello di competitività della rosa.