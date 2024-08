Juventus-Como 3-0, pagelle e tabellino: Mbangula da favola, Alberto Moreno in difficoltà

Parte con una vittoria il campionato della Juventus: la sorpresa Mbangula, Weah e Cambiaso piegano il Como di Fabregas. Esordio per Douglas Luiz.

La Juventus parte col piede giusto nella Serie A 2024/25: nulla da fare per il Como, travolto nel gioco e da un'esuberanza fisica nettamente favorevole agli uomini di Thiago Motta. Per Fabregas c'è ancora tanto da lavorare.

Ripagata alla grande la mossa del tecnico italo-brasiliano di inserire dal 1' Mbangula, autore del goal dell'1-0 e dell'assist per il definitivo tris a opera di Cambiaso. In mezzo, a ridosso dell'intervallo, il raddoppio di Weah, alle prese con un problema fisico da valutare nelle prossime ore.

E Vlahovic? Gara sfortunata ma densa di spunti per il serbo, fermato in due occasioni dai legni e in un'altra da un fuorigioco millimetrico di Cambiaso, che ha di fatto cancellato la sua girata aerea finita in fondo al sacco. Da segnalare, nell'ultimo quarto d'ora, l'ingresso in campo di Douglas Luiz.