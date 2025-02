Le parole del tecnico in conferenza: "Il PSV non è stato così superiore. Critiche? Rispetto ma vado avanti, la strada è giusta".

La Juventus vuole ripartire e soprattutto reagire dopo l'eliminazione dalla Champions League: i bianconeri sono usciti sconfitti 3-1 contro il PSV (nei tempi supplementari).

Adesso Thiago Motta ha l'obiettivo di portare la squadra alla qualificazione per la prossima Champions: traguardo da non poter fallire. E per farlo, il prossimo ostacolo da superare per la Juventus sarà il Cagliari.

I bianconeri saranno impegnati domenica sera (ore 20:45) all'Unipol Domus; all'andata finì 1-1. Di seguito le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match.