"Testa di ca**o!": insulto di Conte a Manganiello in Napoli-Como, la Procura Federale apre un'inchiesta

Conte si è lamentato per la mancata espulsione di Ramon per un fallo su Hojlund, chiedendo a gran voce a Manganiello di andare a rivedere l'azione al monitor:

"Ma almeno vai a vedere, testa di ca**o" gli ha urlato. E poi: "Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che ca**o, al VAR questo qui lo controlla e poi chiama. Manganiello, a due metri stanno".

L'episodio non è sfuggito alle telecamere di Mediaset, che lo hanno immortalato e poi messo a disposizione del pubblico.