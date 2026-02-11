"Testa di ca**o!": insulto di Conte a Manganiello in Napoli-Como, la Procura Federale apre un'inchiesta

Antonio Conte ha perso la pazienza durante Napoli-Como. E ora la Procura Federale ha deciso di vederci chiaro durante i concitati momenti della sfida di Coppa Italia.
A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui è stata aperta un'inchiesta nei confronti dell'allenatore azzurro per quanto successo ai bordi del campo. E, in particolare, per l'insulto lui rivolto all'arbitro Manganiello.
"Testa di ca**o!": così si è rivolto Conte al direttore di gara. E ora il tecnico salentino rischia di pagarne le conseguenze.