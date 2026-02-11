Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Francesco Schirru

Conte furioso durante Napoli-Como: "Valla a vedere testa di ca**o"

L'allenatore del Napoli non ha gradito l'arbitraggio di Manganiello durante la sfida persa contro il Como: "Devi ammonire. Lo fa apposta, lo fa apposta con me. È giallo".

Pubblicità

Il Napoli si lecca le ferita dopo essere stata eliminata nei quarti di Coppa Italia contro il Como. K.o ai rigori, la squadra partenopea non giocherà le semifinali contro l'Inter, abbandonando così la seconda competizione stagionale dopo la Champions League. Una gara, quella del Maradona, pregna di polemiche per alcune decisioni arbitrali di Manganiello, direttore di gara accusato soprattutto di non aver espulso il giocatore ospite Ramon sul finire del primo tempo.

Mediaset, che ha trasmetto tramite Italia 1 Napoli-Como, ha pubblicato online il bordocampo di mister Conte e di quanto detto a Manganiello durante alcuni episodi, in cui il tecnico dei partenopei non ha certo usato giri di parole par attaccare l'arbitro.

"Non l'ha dato" si lamenta Conte in occasione del contatto tra Ramon e Hojlund, che sembrava poter essere rigore. L'episodio avviene fuori, ma la lamentela del tecnico è proprio data da un primo immobilismo di Manganiello, che solo in seguito ha deciso di controllare quanto successo al monitor.

  • L'ATTACCO DI CONTE

    "Ma almeno vai a vedere, testa di ca**o" attacca Conte mentre Manganiello valuta il da farsi. 

    "Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso" ha continuato Conte, parlando con il quarto uomo Ayroldi. "Ma che ca**o, al VAR questo qui lo controlla e poi chiama. Manganiello, a due metri stanno"

    Alla fine niente rigore e nessun giallo per Ramon, il principale episodio su cui si fa un gran discutere nelle ultime ore.

    Ramon è stato protagonista anche nei primi minuti della ripresa con un altro contatto non sanzionato::

    "Devi ammonire. Lo fa apposta, lo fa apposta con me. È giallo”.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE POST GARA

    "Non andiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali perché in ogni partita c'è sempre qualcuno che si lamenta" le parole di Conte dopo la partita persa contro il Como.

    "Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri e il VAR, mi auguro che possano trovare qualcosa per migliorare la situazione perché si lamentano tutti. Come noi miglioriamo le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e il VAR".

    "Ci sono troppe lamentele, non va bene per il calcio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO 7-8 DCR

    Marcatori: 39' rig. Baturina (C), 47' Vergara (N)

    Sequenza rigori: Da Cunha (C) goal, Politano (N) goal, Douvikas (C) goal, Lukaku (N) fuori, Baturina (C) goal, Spinazzola (N) goal, Perrone (C) parato, Alissson Santos (N) goal, Smolcic (C) goal, Elmas (N) goal, Diego Carlos (C) goal, Milinkovic-Savic (N) goal, Vojvoda (C) goal, Gutierrez (N) goal, Kempf (C) goal, Lobotka (N) parato

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6; Mazzocchi 5,5 (59' Politano 6), Elmas 6,5, Lobotka 5, Olivera 5 (59' Spinazzola 6,5); Giovane 5 (59' Alisson Santos 6), Vergara 7 (74' Gutierrez 6); Hojlund 6 (74' Lukaku 5). All. Conte.

    COMO (4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6,5, Ramon 5 (53' Kempf 7), Diego Carlos 5, Valle 6; Perrone 5,5, Sergi Roberto 6 (66' Da Cunha 6); Addai 6,5 (66' Rodriguez 6), Nico Paz 5,5 (82' Vojvoda sv), Baturina 7; Caqueret 5,5 (53' Douvikas 6). All. Fabregas.

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)

    Espulsi: nessuno

  • TUTTO SUL CAMPIONATO

    Eliminato da Champions e Coppa Italia il Napoli, che ha vinto la Supercoppa Italiana lo scorso dicembre, si concentra ora totalmente sul campionato.

    L'obiettivo principale è il ritorno in Champions League, ma non avendo più gare ogni tre giorni i partenopei proveranno anche la rimonta Scudetto ai danni di un'Inter attualmente assoluta favorita, con ben 9 punti sui Campioni d'Italia in carica.

    Un 'aiuto' per il Napoli potrebbe arrivare dal Derby d'Italia, in cui l'Inter sfiderà la Juventus: in caso di stop dei meneghini, i partenopei proveranno a rilanciarsi seriamente in ottica Scudetto, altrimenti assolutamente difficile da raggiungere.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0