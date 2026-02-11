Conte furioso durante Napoli-Como: "Valla a vedere testa di ca**o"

Il Napoli si lecca le ferita dopo essere stata eliminata nei quarti di Coppa Italia contro il Como. K.o ai rigori, la squadra partenopea non giocherà le semifinali contro l'Inter, abbandonando così la seconda competizione stagionale dopo la Champions League. Una gara, quella del Maradona, pregna di polemiche per alcune decisioni arbitrali di Manganiello, direttore di gara accusato soprattutto di non aver espulso il giocatore ospite Ramon sul finire del primo tempo.

Mediaset, che ha trasmetto tramite Italia 1 Napoli-Como, ha pubblicato online il bordocampo di mister Conte e di quanto detto a Manganiello durante alcuni episodi, in cui il tecnico dei partenopei non ha certo usato giri di parole par attaccare l'arbitro.

"Non l'ha dato" si lamenta Conte in occasione del contatto tra Ramon e Hojlund, che sembrava poter essere rigore. L'episodio avviene fuori, ma la lamentela del tecnico è proprio data da un primo immobilismo di Manganiello, che solo in seguito ha deciso di controllare quanto successo al monitor.