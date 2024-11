Ternana-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ternana vs Milan Futuro

Serie C

Ignazio Abate contro il suo “passato”: al Liberati gli umbri ospitano i giovani rossoneri di Daniele Bonera.

Ignazio Abate e la sua Ternana ospiteranno il Milan Futuro nella 17^ giornata del girone B di Serie C NOW. Match molto particolare per l’allenatore degli umbri, con un passato nella formazione Primavera rossonera, che ha poi prodotto molti degli attuali elementi della rosa affidata a Bonera.

Al Liberati obiettivi diversi: la Ternana continua l’inseguimento al Pescara capolista, il Milan Futuro ha necessità di fare l’impresa per arrivare a punti utili nella corsa alla salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.