Ternana-Ascoli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Big match al Liberati: Abate va a caccia del primato del girone B, missione riscatto per i bianconeri di Di Carlo.

Super sfida a chiudere la giornata numero 9 del campionato di Serie C NOW. Il posticipo di domenica sera sarà, infatti, la partita del Libero Liberati fra la Ternana di Ignazio Abate e l’Ascoli di Mimmo Di Carlo.

Fere seconde in classifica a quota 17 punti, a -3 dal Pescara capolista che nell’ultimo turno ha avuto la meglio proprio dell’Ascoli di Mimmo Di Carlo.

Per i bianconeri l’avvio di stagione non è stato positivo e nelle ultime quattro uscite è arrivato solo un punto: al Liberati non si può sbagliare.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.