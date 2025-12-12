Ter Stegen ai margini del Barcellona: panchina o cessione in prestito a gennaio, il portiere è a un bivio

Gennaio si avvicina e, con esso, anche l'inizio della finestra invernale del calciomercato: che, tra i suoi protagonisti, potrebbe avere Marc-André ter Stegen.
Il portiere tedesco è finalmente rientrato dopo l'infortunio alla schiena che gli ha fatto saltare tutta questa prima parte di stagione: ad accoglierlo in casa Barcellona, però, non c'è stata una situazione propriamente favorevole.
L'ex Borussia Moenchengaldbach è infatti da tempo indietro nelle gerarchie tra i pali del tecnico Flick, 'dettaglio' che potrebbe fare tutta la differenza del mondo tra qualche settimana in sede di mercato.