Ter Stegen ai margini del Barcellona: panchina o cessione in prestito a gennaio, il portiere è a un bivio

Le ultime scelte di Flick hanno confermato quanto si era già visto nelle prime uscite stagionali: il numero uno della porta blaugrana è Joan Garcia, arrivato in estate dai rivali cittadini dell'Espanyol.

Dopo aver disputato da titolare i primi sette incontri tra Liga e Champions League, il 24enne è andato incontro alla lacerazione del menisco: al suo posto posto, tra fine settembre e metà novembre, è toccato a Wojciech Szczesny.

Ora Garcia è completamente guarito e il collega polacco è tornato in panchina, consapevole di una gerarchia ben definita e poco incline a un cambiamento.