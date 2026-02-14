Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP
Leonardo Gualano

Tensione a Marsiglia: spalti vuoti, striscioni contro la società e giocatori fischiati

Si prolunga il momento nero del Marsiglia: squadra e dirigenza constate, al Velodrome entra in azione anche la polizia antisommossa.

Quello che sta vivendo l'Olympique Marsiglia è uno dei momenti più delicati degli ultimi anni.

La compagine transalpina infatti, nel giro di poche settimane, prima ha visto sfumare la qualificazione ai playoff di Champions League all’ultimo secondo (per differenza reti), poi è stata travolta 5-0 in campionato dai rivali di sempre del Paris Saint-Germain ed infine ha visto chiudersi il ciclo Roberto De Zerbi, che lo scorso 11 febbraio ha ufficialmente risolto il suo contratto.

Una situazione, quella che si è venuta a creare, che ha scatenato l’ira dei tifosi, esplosa con tutta la sua forza nel corso della sfida contro lo Strasbourg, valida per il ventiduesimo turno di Ligue 1.

  • IL VELODROME SEMIDESERTO

    Il Stade Velodrome è da sempre uno degli stadi più caldi di Francia e non solo e, per questo motivo, ha fatto un grande effetto vederlo praticamente vuoto al momento del calcio d’inizio della sfida con lo Strasburgo.

    La tifoseria ha infatti deciso di ‘scioperare’ e i sostenitori dell’OM hanno iniziato ad assiepare gli spalti solo dopo un quarto d’ora.

    I primi 15’ si sono giocati in un silenzio surreale, interrotto solo dai fischi rivolti ai giocatori dai pochi spettatori che avevano preso posto sulle tribune laterali.

  • GLI STRISCIONI CONTRO LONGORIA

    A finire nel mirino della tifoseria dell’OM è stato soprattutto il presidente Pablo Longoria.

    Prima dell’inizio della partita sono stati esposti diversi striscioni proprio contro di lui. Uno recitava “McCourt/Longoria, andatevene!”, un altro “Avete fatto saltare il fusibile, ma l’intero sistema è marcio”.

    Tra i tanti cartelli esposti in tribuna, uno con su scritto “Tribune vuote per protestare contro un club in autodistruzione. Tutti i vostri progetti sono andati in fumo dopo tutti questi anni sprecati”.

  • TENSIONE AL VELODROME

    Se il primo quarto d’ora è stato scandito da un silenzio surreale e dagli striscioni contro la presidenza, la dirigenza e i giocatori, decisamente più tesa si è fatta la situazione nel corso dei minuti successivi.

    Secondo quanto riportato da RMC Sport, un gruppo di tifosi ha anche cercato di avvicinarsi al presidente Longoria e ai dirigenti e solo l’intervento degli steward ha impedito che la situazione degenerasse.

    Gli ingressi al settore sono stati poi bloccati e messi in sicurezza dalla polizia antisommossa.

  • DA 2-0 A 2-2

    A complicare ulteriormente le cose, il risultato maturato al termine dei 90’.

    Al Marsiglia non è bastato portarsi sul 2-0 con Mason Greenwood e Amine Gouiri per tornare alla vittoria. Lo Strasburgo ha infatti pareggiato in extremis grazie ad una rete siglata da Sebastian Nanasi al 73’ e ad un rigore trasformato da Facundo Panichelli al 97’.

