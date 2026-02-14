Tensione a Marsiglia: spalti vuoti, striscioni contro la società e giocatori fischiati

Quello che sta vivendo l'Olympique Marsiglia è uno dei momenti più delicati degli ultimi anni.
La compagine transalpina infatti, nel giro di poche settimane, prima ha visto sfumare la qualificazione ai playoff di Champions League all’ultimo secondo (per differenza reti), poi è stata travolta 5-0 in campionato dai rivali di sempre del Paris Saint-Germain ed infine ha visto chiudersi il ciclo Roberto De Zerbi, che lo scorso 11 febbraio ha ufficialmente risolto il suo contratto.
Una situazione, quella che si è venuta a creare, che ha scatenato l’ira dei tifosi, esplosa con tutta la sua forza nel corso della sfida contro lo Strasbourg, valida per il ventiduesimo turno di Ligue 1.