Tensione a Marsiglia: spalti vuoti, striscioni contro la società e giocatori fischiati

Se il primo quarto d’ora è stato scandito da un silenzio surreale e dagli striscioni contro la presidenza, la dirigenza e i giocatori, decisamente più tesa si è fatta la situazione nel corso dei minuti successivi.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, un gruppo di tifosi ha anche cercato di avvicinarsi al presidente Longoria e ai dirigenti e solo l’intervento degli steward ha impedito che la situazione degenerasse.

Gli ingressi al settore sono stati poi bloccati e messi in sicurezza dalla polizia antisommossa.