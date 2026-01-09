Pubblicità
Taylor AjaxGetty
Vittorio Rotondaro

Taylor alla Lazio, è ufficiale: cifre e formula del trasferimento dall'Ajax

La Lazio ha un nuovo rinforzo a centrocampo: è ufficiale l'ingaggio di Kenneth Taylor, proveniente dall'Ajax.

La Lazio è sicuramente uno dei club italiani più attivi sul mercato: dopo una sessione estiva caratterizzata dall'immobilismo forzato, la società biancoceleste sta facendo la voce grossa sia per le operazioni in entrata che in uscita.

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce: il centrocampista francese è stato subito rimpiazzato dal direttore sportivo Mariano Fabiani.

Il club capitolino ha infatti reso noto l'acquisto di Kenneth Taylor, proveniente da un Ajax alle prese con una crisi tecnica non da poco.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Di seguito la nota emessa dalla Lazio per annunciare l'ingaggio del centrocampista olandese. Taylor indosserà la maglia numero 24.

    "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax".

  • CIFRE E FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Trasferimento a titolo definitivo, di fronte a un esborso della Lazio pari a poco meno di 17 milioni di euro (16,85 per la precisione).

    Contratto di quattro anni e mezzo per Taylor, che a Roma percepirà uno stipendio da 1,5 milioni netti a stagione.

  • TAYLOR IN CAMPO CONTRO IL VERONA?

    Nella giornata di venerdì 9 gennaio, Taylor non ha potuto allenarsi con i suoi nuovi compagni: come riportato da 'Sky Sport', la colpa è stata del mancato via libera del TMS, ovvero il sistema utilizzato dai club per l'inserimento dei documenti relativi ai trasferimenti internazionali.

    Le sensazioni sono però ottimistiche: in casa Lazio c'è fiducia di avere a disposizione Taylor per la trasferta del 'Bentegodi', in programma alle 18:00 di domenica.

  • IL RUOLO DI TAYLOR

    Come detto, Taylor è stato preso per ovviare alla cessione di Guendouzi a centrocampo: nel 4-3-3 agirà dunque da mezzala, alla destra del playmaker addetto alla regia.

    In stagione ha contribuito attivamente a sei reti dell'Ajax: due goal e quattro assist, tutti in Eredivisie dove però i 'Lancieri' si trovano addirittura a -16 dal PSV campione in carica.

