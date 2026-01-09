Taylor alla Lazio, è ufficiale: cifre e formula del trasferimento dall'Ajax

La Lazio è sicuramente uno dei club italiani più attivi sul mercato: dopo una sessione estiva caratterizzata dall'immobilismo forzato, la società biancoceleste sta facendo la voce grossa sia per le operazioni in entrata che in uscita.

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce: il centrocampista francese è stato subito rimpiazzato dal direttore sportivo Mariano Fabiani.

Il club capitolino ha infatti reso noto l'acquisto di Kenneth Taylor, proveniente da un Ajax alle prese con una crisi tecnica non da poco.