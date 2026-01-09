Chi è Kenneth Taylor, l'erede di Guendouzi che la Lazio ha preso dall'Ajax: caratteristiche tecniche e in quali ruoli può giocare

La Lazio ha individuato in Kenneth Taylor il profilo destinato a raccogliere l’eredità tecnica di Matteo Guendouzi, da ieri diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce.
Il centrocampista classe 2002, cresciuto nell’Ajax, è già sbarcato nella Capitale per un’operazione da 15 milioni di euro più bonus.
Mancino, nato ad Alkmaar, Taylor arriva con un bagaglio di esperienza europea e numeri offensivi che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui come nuovo perno del centrocampo.
Maurizio Sarri si appresta, dunque, ad accogliere un calciatore giovane ma di qualità e con grande esperienza internazionale.