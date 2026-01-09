Chi è Kenneth Taylor, l'erede di Guendouzi che la Lazio ha preso dall'Ajax: caratteristiche tecniche e in quali ruoli può giocare

Taylor è un centrocampista box-to-box capace di interpretare più ruoli e perfetto per una squadra come la Lazio che predilige il possesso e il pressing alto.

Nato mezzala, ha imparato a muoversi anche davanti alla difesa, grazie a qualità tecniche superiori alla media e a una visione di gioco adatta alla costruzione dal basso, anche il se il ruolo principale resta proprio quello di ‘numero 8’

Non è un regista puro, ma un incursore che ama portare palla in avanti e inserirsi negli spazi: nella stagione 2024/25 ha chiuso con 9 goal e sei assist in 33 presenze di Eredivisie, aggiungendo 5 reti in 11 partite di Europa League.

In questa prima parte di stagione ha realizzato due goal in 15 presenze con la maglia dell’Ajax.