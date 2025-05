Tavares è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio: può giocare Lazio-Juventus?

Baroni sorride perché ritrova Nuno Tavares: oltre al portoghese anche Lazzari si è allenato. Le condizioni dei due giocatori verso la Juve.

Dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League per la Lazio c'è ancora un grande obiettivo da provare a raggiungere, ovvero la qualificazione in Champions League e molto passerà dalla prossima partita contro la Juventus.

Arrivano notizie positive per i biancocelesti in vista dello scontro diretto: quest'oggi infatti sono rientrati in gruppo Nuno Tavares e Manuel Lazzari.

Soprattutto il rientro del portoghese, che ha vissuto una seconda parte di stagione molto complicata per via degli infortuni, può essere importantissimo nel finale di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma può già scendere in campo contro la Juventus? Ecco le ultime sulla situazione del giocatore.