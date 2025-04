Se Lazio-Roma è finita in pareggio grandi meriti vanno al portiere giallorosso: Svilar per l'ennesima volta decisivo.

Quando pareggi e il tuo miglior giocatore è il portiere allora vuol dire che è stata una partita molto sofferta. E così infatti è andata per la Roma, che esce dal secondo derby stagionale con un punto guadagnato più che due persi proprio per quello che si è visto in campo.

Ad andare più vicina alla vittoria infatti è stata la Lazio, che non ha potuto festeggiare per la grande prestazione di Mile Svilar, autore di almeno tre interventi decisivi.

Il portiere serbo ha salvato la Roma da una sconfitta che sarebbe stata davvero pesante per il morale e soprattutto la classifica. Se i giallorossi non sono ancora del tutto fuori dal treno per la Champions il merito va a Svilar.