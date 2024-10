Sverre Nypan, il ‘nuovo Odegaard’ finito nel mirino del Manchester United

Il gioiello del Rosenborg si sta imponendo a livelli importanti in Norvegia nonostante la giovanissima età. Ha già attirato le big d’Europa.

“Sverre Nypan è un talento estremamente emozionante e nel guardarlo provo le stesse sensazioni di quando ho visto Martin Odegaard esplodere da ragazzo”. Questo il giudizio rilasciato a TV2 nell’agosto 2023 da Jesper Mathisen, grande esperto di calcio norvegese, dopo aver visto all’opera il sedicenne del Rosenborg in una partita della qualificazioni di Conference League contro gli Hearts.

Alla sua stessa età, Odegaard aveva già firmato per il Real Madrid dopo aver impressionato con lo Stromsgodset, ma in tanti concordano con il fatto che quel trasferimento sia poi arrivato troppo presto per lui. Odegaard avrebbe totalizzato solo 11 presenze in prima squadra in sei anni a Madrid ed è stato mandato il prestito quattro volte prima di trasferirsi nel 2021 all’Arsenal, compagine nella quale ha realmente iniziato a mostrare il suo enorme potenziale.

Nypan potrebbe fare un percorso simile, visto che secondo quanto riportato in Norvegia sulle sue tracce ci sono già Manchester United, Manchester City, Chelsea a PSG e il fascino di una super big europea potrebbe risultare irresistibile.

Secondo quanto trapelato recentemente, lo United è pronto a fare un tentativo per il gioiello del Rosenborg già a gennaio per poi lasciarlo in prestito al club per un anno. Il tempo necessario per consentirgli di proseguire il suo percorso di crescita.