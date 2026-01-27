Svelato il nuovo pallone della Serie A: va definitivamente in soffitta quello arancione

La Lega Serie A e PUMA hanno ufficialmente presentato il nuovo pallone che verrà utilizzato sui campi della Serie A da qui al termine della stagione.
Di colore bianco, si chiama PUMA Orbita Serie A Enilive 2026 e prende fin da subito il posto dell’Orbita Hi-Vis, ovvero il pallone arancione introdotto in Serie A che tante polemiche ha sollevato nel corso degli ultimi mesi.
Il nuovo pallone da gioco presentato dalla Lega Serie A verrà utilizzato anche in Coppa Italia e nelle competizioni di Primavera 1.