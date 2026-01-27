Svelato il nuovo pallone della Serie A: va definitivamente in soffitta quello arancione

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a fine dicembre, parlando ai microfoni di Radio 1, aveva commentato le proteste legate alla scelta del colore arancione, anticipando che era stato richiesto al fornitore ufficiale di anticipare il più possibile la consegna dei nuovi palloni.

“Era meglio giallo? Eh, lo so. Ci sono persone che non riescono a vedere a causa del daltonismo. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, abbiamo fatto tutto quello che è possibile fare, quindi abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni. Però voi immaginate: per ogni partita sono 25 palloni, quindi fate il conto, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per allenarsi. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà del tempo prima di poter sostituire quello arancione, che oggettivamente è stata una scelta non felice. Bello da guardare, ma poco efficace”.