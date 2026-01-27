Goal.com
Pallone Serie A 2026Lega Serie A / PUMA
Leonardo Gualano

Svelato il nuovo pallone della Serie A: va definitivamente in soffitta quello arancione

La Lega Serie A e PUMA hanno presentato il PUMA Orbita Serie A Enilive 2026: sostituisce quello arancione che tante polemiche aveva destato.

La Lega Serie A e PUMA hanno ufficialmente presentato il nuovo pallone che verrà utilizzato sui campi della Serie A da qui al termine della stagione.

Di colore bianco, si chiama PUMA Orbita Serie A Enilive 2026 e prende fin da subito il posto dell’Orbita Hi-Vis, ovvero il pallone arancione introdotto in Serie A che tante polemiche ha sollevato nel corso degli ultimi mesi.

Il nuovo pallone da gioco presentato dalla Lega Serie A verrà utilizzato anche in Coppa Italia e nelle competizioni di Primavera 1.

  • “I PIÙ ALTI STANDARD TECNOLOGICI”

    Come spiegato dalla Lega Serie A nel comunicato con il quale è stato presentato il PUMA Orbita Serie A Enilive 2026, il nuovo pallone è stato realizzato seguendo i più alti standard tecnologici.

    “Oltre a una forte identità estetica, il nuovo PUMA Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d’eccellenza sul campo. Ogni dettaglio è studiato per assicurare precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale, migliorando l’esperienza di gioco per i calciatori e offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance”.

  • “MAGGIORE AERODINAMICA E MINOR USURA”

    “Il PUMA Orbita Serie A FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all’avanguardia che consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l’assorbimento d’acqua. L’aggiunta di una schiuma POE aumenta la sensibilità al tocco, offrendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e rende il pallone più resistente all’abrasione e all’usura, incrementandone la durata nel tempo. Completano la struttura una vescica in gomma e la valvola PAL (PUMA Air Lock), che assicurano un’eccellente ritenzione d’aria e un rimbalzo ottimale”.

    IN SOFFITTA IL PALLONE ARANCIONE

    Nel nuovo pallone che verrà utilizzato da qui al termine del campionato, il colore predominante è quello bianco.

    Va dunque in soffitta quello arancione, che tante polemiche aveva destato nel corso degli ultimi mesi poiché risultava praticamente “invisibile” alle persone daltoniche.

    Una ‘sostituzione’ che si è resa necessaria prima di quanto inizialmente previsto, circostanza che ha comportato un cambio di produzione anticipato.

  • Ezio Simonelli Lega CalcioGetty Images

    COSA AVEVA DETTO SIMONELLI

    Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a fine dicembre, parlando ai microfoni di Radio 1, aveva commentato le proteste legate alla scelta del colore arancione, anticipando che era stato richiesto al fornitore ufficiale di anticipare il più possibile la consegna dei nuovi palloni.

    “Era meglio giallo? Eh, lo so. Ci sono persone che non riescono a vedere a causa del daltonismo. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, abbiamo fatto tutto quello che è possibile fare, quindi abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni. Però voi immaginate: per ogni partita sono 25 palloni, quindi fate il conto, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per allenarsi. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà del tempo prima di poter sostituire quello arancione, che oggettivamente è stata una scelta non felice. Bello da guardare, ma poco efficace”.

