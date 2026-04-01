Gli atleti italiani contro Gravina dopo le parole sugli altri sport: la risposta degli olimpionici, da Tamberi a Federica Pellegrini

Gabriele Gravina è nell'occhio del ciclone non solo per le mancate dimissioni, ma anche per una frase che ha scatenato risposte ironiche, e non, da parte degli Olimpionici italiani, gli atleti che negli ultimi anni sono riusciti a portare sul tetto del mondo il paese con medaglie d'oro a profusione.

"Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettanti" aveva detto Gravina nella serata di martedì, subito dopo l'eliminazione della Nazionale azzurra, fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. Il presidente della FIGC, interrogato sui trionfi nelle altre discipline, si è lasciato andare a un'esternazione che non è certo passata inosservata.

Via social, ma anche ai microfoni di diverse testate, gli atleti reduci dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina o da quelle estive di due anni fa andate in scena in Francia, hanno dato vita a una giornata di risposte. Alcuni hanno scelto la stilettata ironica, altri una risposta diretta.