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Tamberi Gravina PellegriniGetty Images
Francesco Schirru

Gli atleti italiani contro Gravina dopo le parole sugli altri sport: la risposta degli olimpionici, da Tamberi a Federica Pellegrini

La frase "Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettanti" ha scatenato il caos: gli azzurri commentano ironicamente, e non, le dichiarazioni di Gravina.

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Gabriele Gravina è nell'occhio del ciclone non solo per le mancate dimissioni, ma anche per una frase che ha scatenato risposte ironiche, e non, da parte degli Olimpionici italiani, gli atleti che negli ultimi anni sono riusciti a portare sul tetto del mondo il paese con medaglie d'oro a profusione.

"Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettanti" aveva detto Gravina nella serata di martedì, subito dopo l'eliminazione della Nazionale azzurra, fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. Il presidente della FIGC, interrogato sui trionfi nelle altre discipline, si è lasciato andare a un'esternazione che non è certo passata inosservata.

Via social, ma anche ai microfoni di diverse testate, gli atleti reduci dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina o da quelle estive di due anni fa andate in scena in Francia, hanno dato vita a una giornata di risposte. Alcuni hanno scelto la stilettata ironica, altri una risposta diretta.

  • TAMBERI E PALTRINIERI

    Tra gli atleti italiani più famosi dell'ultimo decennio, il saltatore in alto Gianmarco Tamberi ha pubblicato una foto su Instagram con il post '"Dilettanti allo sbaraglio". Nell'immagine, fatta con l'IA, si vedono alcuni dei più importanti sportivi azzurri, da Sinner a Jacobs, passando per Paola Egonu.

    "Dispiace vedere quello che dice Gravina" ha affermato Gregorio Paltrinieri, cinque volte medagliato alle Olimpiadi, a LaPresse. "Io quando perdo penso a me stesso e faccio un'analisi di quello che sbaglio io, senza buttare in mezzo altri"

    "Secondo me è un'arma a doppio taglio, ti va poi contro. Il senso della discussione è cercare di trovare un modo per far migliorare il calcio italiano".



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  • FEDERICA PELLEGRINI E GIACOMEL

    Anche Federica Pellegrini non ha rinunciato ad esprimere il proprio dissenso per le parole di Gravina. Considerata la più grande nuotatrice nella storia italiana, ha ricondiviso via social le parole di Irma Testa: "I veri professionisti siamo noi".

    La pugile non era stata certo tenera con Gravina: "I veri professionisti siamo noi, gareggiamo e vinciamo per la maglia e il nostro Paese, guardando i giocatori milionari fare brutte figure”

    Attacco diretto anche da parte di Tommaso Giacomel, biatleta che nell'ultima Olimpiade italiana ha vinto un'argento nella staffetta:

    "Se il calcio è professionismo allora Sinner è un amatore, avanti così".

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  • I POST DI FURLANI E CRIPPA

    Mattia Furlani ha pubblicato un lungo post via Instagram per condannare le parole di gravina. Il lunghista azzurro, bronzo alle ultime Olimpiadi, non ha certo usato giri di parole:

    "Questo discorso ammazza i valori dello sport. Non è solo un insulto al calcio ma anche allo sport italiano"

    Ha usato l'arma dell'ironia invece il maratoneta Yeman Crippa, tre volte oro agli Europei:

    "Questa mattina sono andato a correre per diletto"