Sportiello o Torriani: chi è il secondo portiere del Milan e chi gioca al posto di Maignan contro il Lecce

Maignan non sarà in campo al Via del Mare dopo essere stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo: chi gioca al suo posto?

Mike Maignan, per la seconda volta in stagione, è costretto a farsi da parte. Questa volta per squalifica, diversamente dall'intervento ai denti che all'inizio di dicembre lo aveva costretto a saltare la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. L'infuocato post partita di domenica sera contro la Lazio, vincente in pieno recupero a San Siro grazie a un calcio di rigore di Pedro, ha lasciato il segno: Maignan è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Maignan salterà così la prossima partita del Milan: quella che la squadra di Sergio Conceiçao giocherà sabato 8 marzo al Via del Mare di Lecce, contro la formazione dell'ex Marco Giampaolo, con calcio d'inizio alle ore 18. L'articolo prosegue qui sotto Chi giocherà al suo posto? Ovvero: chi è il secondo portiere del Milan nelle gerarchie di Conceiçao?