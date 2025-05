Spezia-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spezia e Cremonese si giocano gli ultimi 90 minuti per contendersi la promozione in Serie A: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Mancano ormai poco più di 90 minuti alla fine della Serie B 2024/25: Spezia e Cremonese si giocano l'ultimo posto valevole per la prossima Serie A. L'articolo prosegue qui sotto Tutto ancora in parità al termine della sfida d'andata disputata in Lombardia: 0-0 il risultato finale allo 'Zini', con discorso inevitabilmente rimandato alla sfida di ritorno in Liguria. Agli 'Aquilotti' basterà anche un altro pareggio per festeggiare la promozione in Serie A, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai grigiorossi. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.