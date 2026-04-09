Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale

Luciano Spallettisarà l'allenatore della Juventus anche nelle prossime stagioni. Ormai è davvero fatta: l'ex commissario tecnico della Nazionale rimarrà a Torino per proseguire il percorso intrapreso in questi mesi.
Dopo settimane di trattative, di parole, di continue domande da parte dei giornalisti prima e dopo le partite, ci siamo: Spalletti e la Juventus sono finalmente arrivati alla fumata bianca.
La Juve, che si è affidata a lui per il post Igor Tudor, non cambierà dunque guida tecnica. Esattamente quel che la società auspicava ormai da tempo.