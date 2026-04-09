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Juventus FC v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale

Serie A
Juventus
L. Spalletti

Ormai è fatta: l'ex commissario tecnico della Nazionale rimarrà sulla panchina bianconera anche nelle prossime stagioni. Un matrimonio che proseguirà anche in caso di mancato accesso in Champions League.

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Luciano Spallettisarà l'allenatore della Juventus anche nelle prossime stagioni. Ormai è davvero fatta: l'ex commissario tecnico della Nazionale rimarrà a Torino per proseguire il percorso intrapreso in questi mesi.

Dopo settimane di trattative, di parole, di continue domande da parte dei giornalisti prima e dopo le partite, ci siamo: Spalletti e la Juventus sono finalmente arrivati alla fumata bianca.

La Juve, che si è affidata a lui per il post Igor Tudor, non cambierà dunque guida tecnica. Esattamente quel che la società auspicava ormai da tempo.

  • ANNUNCIO ENTRO 24 ORE

    L'annuncio della firma di Spalletti arriverà a breve: la giornata giusta dovrebbe essere quella di venerdì, un giorno prima della delicatissima sfida di campionato in programma sabato sera contro l'Atalanta.

    Proprio per questo motivo, considerata la natura ravvicinata del prossimo impegno, Tuttosport parla di annuncio "sobrio": secondo il quotidiano "non sono ammesse distrazioni, alla vigilia di una partita che può cambiare presente e futuro".

    Secondo la Gazzetta dello Sport, è possibile che l'annuncio del rinnovo arrivi già oggi, giovedì, "se gli ultimissimi tecnicismi troveranno la loro collocazione".

    La sostanza non cambia: Spalletti e la Juve sono arrivati alla fumata bianca. E proseguiranno assieme i rispettivi percorsi.

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  • CIFRE E DURATA

    Il contratto firmato da Spalletti al momento della sostituzione di Tudor sulla panchina della Juventus va in scadenza tra due mesi e mezzo circa: il 30 giugno. E ora verrà prolungato di altri due anni.

    Sempre il 30 giugno, ma del 2028: questa è la nuova data di scadenza del vincolo che legherà l'ex ct al club torinese. Il progetto, inizialmente a breve termine, diventerà dunque a medio-lungo termine.

    Per quanto riguarda le cifre del nuovo contratto, Spalletti guadagnerà alla Juventus oltre 5 milioni di euro fino al 2028, con possibilità di arrivare a 6 grazie ai bonus. Attualmente il suo stipendio è di circa 3 milioni.

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  • ANCHE SENZA CHAMPIONS

    E se la Juventus, attualmente quinta dietro al Como, non dovesse centrare l'obiettivo primario della qualificazione in Champions League? La sostanza non cambia: il rinnovo andrà in scena in ogni caso.

    La società ha deciso da tempo di premiare il lavoro del tecnico toscano, proponendogli il rinnovo in tempi non sospetti. E non ha cambiato idea neppure nelle settimane più buie.

    "Conferma di Spalletti indipendente da quello che sarà il risultato finale? Assolutamente sì - ha detto lunedì il ds Marco Ottolini prima di Juventus-Genoa - La decisione è presa e noi siamo felicissimi di continuare col mister indipendentemente da quello che sarà il verdetto della stagione".

  • IL CAMMINO DI SPALLETTI

    Spalletti, sostanzialmente, non vincerà nulla con la Juventus in questa stagione. Già eliminati sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia e da tempo fuori dalla lotta Scudetto, ai bianconeri non è rimasto che raggiungere il quarto posto.

    Però il lavoro dell'ex ct è stato apprezzatissimo sotto diversi punti di vista: di un gioco finalmente all'altezza, anche grazie al passaggio al 4-2-3-1, e pure dei risultati.

    Sulla panchina bianconera, Spalletti ha ottenuto 12 vittorie in campionato in 22 partite: 6 i pareggi collezionati, appena 4 le sconfitte. Un ruolino di marcia che ha tenuto la squadra dentro o agganciata alla zona Champions.

    Per questo la Juventus non ha avuto dubbi nello scegliere la continuità. Trovando ampia apertura dall'altra parte e contando ormai le ore che la separano dall'ufficializzazione del nuovo matrimonio.

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