Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale

E se la Juventus, attualmente quinta dietro al Como, non dovesse centrare l'obiettivo primario della qualificazione in Champions League? La sostanza non cambia: il rinnovo andrà in scena in ogni caso.

La società ha deciso da tempo di premiare il lavoro del tecnico toscano, proponendogli il rinnovo in tempi non sospetti. E non ha cambiato idea neppure nelle settimane più buie.

"Conferma di Spalletti indipendente da quello che sarà il risultato finale? Assolutamente sì - ha detto lunedì il ds Marco Ottolini prima di Juventus-Genoa - La decisione è presa e noi siamo felicissimi di continuare col mister indipendentemente da quello che sarà il verdetto della stagione".