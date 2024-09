Spalletti e l'orgoglio dopo Francia-Italia: "Bella reazione, ragazzi doppiamente bravi"

Luciano Spalletti commenta la vittoria dell'Italia in Francia: "Non è mai troppo, si può sempre fare meglio. Gara magnifica di Tonali".

Vittoria prestigiosa e convincente per l'Italia all'esordio nella nuova Nations League: Francia battuta in rimonta al 'Parco dei Principi' con una grande prova collettiva che, in qualche modo, mette alle spalle la delusione per la pessima campagna tedesca di Euro 2024.

Tante indicazioni positive per Luciano Spalletti, che alla vigilia aveva fatto un po' di 'mea culpa' sulla gestione di un gruppo che aveva bisogno come il pane di un risultato del genere.

Intervistato da 'Rai Sport', il commissario tecnico ha applaudito i suoi ragazzi per un'impresa che non si verificava da 70 anni: l'ultima vittoria in terra francese risaliva a un'amichevole disputata nel lontano 1954.

Un plauso in particolare alla reazione avuta in seguito al goal di Barcola, subìto a freddo dopo soli 14 secondi a causa di un errore grossolano di Di Lorenzo.