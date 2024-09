Italia colpita a freddo dalla Francia a Parigi: errore di Di Lorenzo che favorisce Barcola, a segno dopo soli 14 secondi di gioco.

Avvio shock per l'Italia in quel del 'Parco dei Principi' di Parigi, dove è in scena la prima uscita in questa nuova edizione di Nations League contro la Francia di Mbappé.

Ai padroni di casa sono bastati appena 14 secondi per passare in vantaggio con Barcola, schierato dal Deschamps nel trio alle spalle del fuoriclasse del Real Madrid.

Una partenza da dimenticare per gli azzurri, che qualche minuto più tardi hanno sfiorato il pareggio con Frattesi.