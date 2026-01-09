Spalletti-Juventus, rinnovo più vicino: l'assist è la risoluzione con Tudor

Igor Tudor che va, Luciano Spalletti che viene.
Il ribaltone in panchina deciso a fine ottobre ha vissuto un ulteriore capitolo nella giornata di giovedì, con la risoluzione del contratto che legava il croato alla Juventus fino al 30 giugno del 2027.
Le parti hanno cancellato l'intesa in essere, con Tudor libero di allenare altrove (ma fino a giugno non potrà farlo in Serie A) e la società bianconera di portarsi avanti nella pianificazione del futuro col tecnico di Certaldo. Il cui rinnovo, ora, appare più vicino.