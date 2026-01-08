Pubblicità
Claudio D'Amato

Tudor può allenare in Serie A? Cosa dice il regolamento e dove può andare l'ex allenatore della Juventus

La risoluzione del contratto che legava Igor Tudor alla Juventus lo rende libero di allenare altre squadre: anche di Serie A? Vediamo cosa prevede il regolamento.

Igor Tudor, per la terza volta in carriera, ha salutato la Juventus.

Gli successe da calciatore; la storia si è ripetuta in occasione dell'esonero di Andrea Pirlo (era il suo vice); poi il tris, con benservito maturato lo scorso 27 ottobre dopo la sconfitta con la Lazio.

La notizia odierna, però, è che il croato ha risolto il contratto che lo avrebbe legato a Madama fino al 30 giugno del 2027, diventando libero di poter valutare e accettare proposte di altre squadre per sedersi nuovamente in panchina.

Ma Tudor, quindi, potrà allenare anche in Serie A? Cosa dice il regolamento?

  • TUDOR-JUVE, RISOLTO IL CONTRATTO

    Come riportato da 'Il Bianconero', Tudor e la Juve hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione dell'intesa pattuita a ridosso del Mondiale per Club la scorsa estate, che avrebbe dovuto legare il tecnico alla Signora per altri 18 mesi.

  • TUDOR PUÓ ALLENARE IN SERIE A?

    Per chi si domanda se Tudor, dopo aver risolto con la Juventus, potrà allenare club di A, la risposta è no: almeno fino a giugno, il croato non potrà sedere su nessuna panchina del massimo campionato.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Come evidenziato dalla FIGC in una nota apparsa sui propri canali il 6 novembre, "grazie agli accordi collettivi tra le varie Leghe e le associazioni di categoria, in caso di esonero i tecnici avranno la possibilità di essere tesserati nuovamente da un’altra società in questa stessa stagione calcistica" ma "in Serie A non è prevista questa possibilità".

    "Si tratta di una casistica prevista dall’articolo 40 del Regolamento del Settore Tecnico.

    L’esonero deve però avvenire entro una certa data e il giorno specifico differisce in base al campionato a cui partecipa il club che ha esonerato il tecnico.

    Di seguito il dettaglio dei vari campionati:

    • Serie B: esonero prima del 20 dicembre.

    • Lega PRO: esonero prima del 20 dicembre.

    • Serie A Femminile: esonero prima del 31 dicembre.

    • Serie B Femminile: esonero prima del 30 dicembre.

    • LND (compresi i restanti campionati femminili e quelli di calcio a cinque, sia maschili che femminili): esonero prima del 30 dicembre. Il nuovo tesseramento deve però avvenire in un girone o in un campionato diverso; la normativa non si applica per i tecnici dell’attività giovanile di base".

  • DOVE PUÓ ALLENARE TUDOR DOPO AVER RISOLTO CON LA JUVE?

    Tudor, dunque, da oggi potrà accettare qualsiasi offerta dovesse provenirgli solo da squadre che non siano di Serie A: questo, ripetiamo, vale fino al termine della stagione in corso. Da quella successiva, vedere il croato su una panchina di club del massimo campionato sarà invece lecito.

