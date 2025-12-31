Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028

Undici partite suddivise in due mesi: tante ne sono bastate alla Juventus per convincersi della bontà del lavoro di Luciano Spalletti.
L’ex commissario tecnico, a fine ottobre, era stato scelto per raccogliere l’eredità di Igor Tudor e soprattutto per rilanciare una squadra che rischiava di essere inghiottita da una stagione anonima.
I risultati hanno dato ragione all’allenatore di Certaldo che non solo è riuscito in brevissimo tempo a rivitalizzare la Vecchia Signora, ma è anche diventato un importante punto di riferimento alla Continassa.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Juventus è ora quello di blindare Spalletti con un rinnovo che consentirebbe anche di pianificare con maggiore serenità il futuro.