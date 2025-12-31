Pubblicità
Leonardo Gualano

Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028

La Juventus ha deciso di costruire il suo futuro attorno a Luciano Spalletti: c’è la volontà di rinnovare presto il contratto.

Undici partite suddivise in due mesi: tante ne sono bastate alla Juventus per convincersi della bontà del lavoro di Luciano Spalletti.

L’ex commissario tecnico, a fine ottobre, era stato scelto per raccogliere l’eredità di Igor Tudor e soprattutto per rilanciare una squadra che rischiava di essere inghiottita da una stagione anonima.

I risultati hanno dato ragione all’allenatore di Certaldo che non solo è riuscito in brevissimo tempo a rivitalizzare la Vecchia Signora, ma è anche diventato un importante punto di riferimento alla Continassa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Juventus è ora quello di blindare Spalletti con un rinnovo che consentirebbe anche di pianificare con maggiore serenità il futuro.


    IL CONTRATTO DI SPALLETTI

    Quando lo scorso ottobre Spalletti si è legato alla Juventus, lo ha fatto sottoscrivendo un contratto con una scadenza fissata al termine della stagione.

    Un qualcosa che forse molti tecnici di primo livello come lui non avrebbero accettato di fare, ma l’ex commissario tecnico azzurro ha deciso di andare incontro alle esigenze di un club sul cui bilancio pesano ancora gli ingaggi di Thiago Motta e Igor Tudor.

    Nel contratto di Spalletti è stata inserita una clausola che prevede un rinnovo automatico per un anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma la Juve ha già deciso di spingersi oltre.

  • FINO AL 2028

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Juventus è quello di blindare Luciano Spalletti fino a giugno 2028.

    Le prime riflessioni sul tema sono già state avviate e trovare un’intesa non dovrebbe essere troppo complicato.

    Spalletti, che proprio grazie alla Juve ha avuto modo di rilanciarsi dopo la deludente parentesi alla guida della Nazionale, viene visto come una guida sicura e autorevole, dunque come un elemento attorno al quale, e con il quale, costruire un futuro importante.

  • LE CONDIZIONI CI SONO

    Le condizioni affinché le parti possano riscrivere un nuovo accordo ben prima della scadenza del contratto fissata a giugno si stanno creando.

    Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti e l’ipotesi rinnovo è già sul tavolo dell’amministratore delegato Damien Comolli.

    La strada verso una nuova stretta di mano sembra già segnata e la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare in tempi brevi.

    I RISULTATI NEI PRIMI DUE MESI IN BIANCONERO

    Luciano Spalletti è diventato ufficialmente l’allenatore della Juventus lo scorso 30 ottobre.

    Ha ereditato una squadra in crisi di gioco e di risultati e l’ha rilanciata al punto che oggi si parla nuovamente della Vecchia Signora come di una pretendente allo Scudetto.

    Per lui sono state sin qui undici le partite vissute sulla panchina bianconera in tutte le competizioni e i risultati sono stati assolutamente all’altezza delle aspettative.

    Lo score di Spalletti parla di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in campionato, di un successo in Coppa Italia e di due vittorie in Champions League accompagnate da un pareggio.

    La Juventus è attualmente quinta in Serie A, a -4 dalla capolista Inter che però ha giocato una partita in meno.

