Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028

Luciano Spalletti è diventato ufficialmente l’allenatore della Juventus lo scorso 30 ottobre.

Ha ereditato una squadra in crisi di gioco e di risultati e l’ha rilanciata al punto che oggi si parla nuovamente della Vecchia Signora come di una pretendente allo Scudetto.

Per lui sono state sin qui undici le partite vissute sulla panchina bianconera in tutte le competizioni e i risultati sono stati assolutamente all’altezza delle aspettative.

Lo score di Spalletti parla di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in campionato, di un successo in Coppa Italia e di due vittorie in Champions League accompagnate da un pareggio.

La Juventus è attualmente quinta in Serie A, a -4 dalla capolista Inter che però ha giocato una partita in meno.