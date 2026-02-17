Spalletti amaro dopo Galatasaray-Juventus: "Fatti tre passi indietro, non uno"

Si complica e non poco il cammino della Juventus in Champions League: il Galatasaray stravince nel primo atto dei playoff con un perentorio 5-2.
Match condizionato dall'espulsione di Cabal che, sul 3-2, ha rinvigorito gli attacchi avversari, fino all'esito della 'manita' che obbligherà i bianconeri a vincere con tre goal di scarto nel ritorno per allungare la contesa ai supplementari.
Intervistato da 'Sky Sport', un deluso Luciano Spalletti ha bacchettato i suoi per l'atteggiamento mostrato nella ripresa dopo un gran primo tempo, chiuso in vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners.