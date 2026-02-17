Spalletti amaro dopo Galatasaray-Juventus: "Fatti tre passi indietro, non uno"

"Abbiamo finito male il primo tempo, volevamo rimettere ordine ma siamo calati dal punto di vista del carattere. Sono stati fatti tre passi indietro stasera, non uno. Cambiaso ha rischiato di prendere il secondo giallo, quando c'è uno ammonito è bene gestire queste situazioni. Poi abbiamo pagato dazio con la doppia ammonizione di Cabal che ci ha creato difficoltà. Ci abbiamo anche messo del nostro, non siamo stati in grado di renderci conto della pericolosità".