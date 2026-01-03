Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: "Il rigore di David lo dovevate battere voi... ma la prossima volta interverrò"

La Juventus si è fermata proprio nella serata più imprevista di tutte. E proprio quando ha offerto una delle migliori prestazioni sotto la guida di Luciano Spalletti, tra un dominio pressoché totale e palle goal sprecate.
Anche di questo ha parlato l'allenatore bianconero al termine dell'incontro dell'Allianz Stadium contro il Lecce, intervenuto davanti ai microfoni e alle telecamere di DAZN per dare la propria visione di quanto accaduto in campo.
Ecco dunque le parole di Spalletti al termine di Juventus-Lecce, con particolare riferimento al calcio di rigore malamente sbagliato nella ripresa da Jonathan David.