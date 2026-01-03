Pubblicità
Spalletti Juventus LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: "Il rigore di David lo dovevate battere voi... ma la prossima volta interverrò"

L'allenatore bianconero al 90' della gara pareggiata all'Allianz Stadium: "David ha mostrato personalità, è un rigorista. Sto con lui e con chi gliel'ha fatto battere".

La Juventus si è fermata proprio nella serata più imprevista di tutte. E proprio quando ha offerto una delle migliori prestazioni sotto la guida di Luciano Spalletti, tra un dominio pressoché totale e palle goal sprecate.

Anche di questo ha parlato l'allenatore bianconero al termine dell'incontro dell'Allianz Stadium contro il Lecce, intervenuto davanti ai microfoni e alle telecamere di DAZN per dare la propria visione di quanto accaduto in campo.

Ecco dunque le parole di Spalletti al termine di Juventus-Lecce, con particolare riferimento al calcio di rigore malamente sbagliato nella ripresa da Jonathan David.

  • "BISOGNA MIGLIORARE IN AREA"

    "Quando siamo dentro l'area di rigore dobbiamo prevedere dove passa la palla, non rincorrerla dopo che è passata. Ci siamo ricavati degli spazi, abbiamo crossato, imbucate in area, 10 volte nel primo tempo e nel secondo tempo uguale. Ma non abbiamo mai trovato l'uomo in grado di correggerla dentro l'area. Bisogna migliorare le scelte lì dentro. Ma abbiamo fatto una buonissima partita con dei passi avanti. Poi è chiaro che il risultato fa sempre la differenza".

  • IL RIGORE DI DAVID

    "Il rigore? Secondo me lo dovevate battere voi... (rivolto allo studio, ndr)

    Quello che decide di non batterlo ha anche un po' di timore: se fosse stato tranquillo l'avrebbe battuto. David è un rigorista, li batte benissimo, ha fatto la scelta giusta ma non ha alzato il pallone quei 20 centimetri per metterlo sopra la sagoma del portiere. Locatelli è un rigorista, Yildiz è un rigorista. E se lo avesse sbagliato un altro? Probabilmente la prossima volta interverrò anch'io, mi garba ogni tanto decidere. Ma funziona così, non funziona come dite voi. Questo è il cavillo che non ci permette di vincere la partita e allora bisogna colpevolizzare qualcosa, ma succede così nell'emotività della partita. 

    Poi che sia stata una concessione per farlo segnare e basta... secondo me non è così. Naturalmente lui deve far goal perché è un rigorista, poi non lo fa e succede il pandemonio. Ma questa partita è andata, non la vinciamo più".

  • "ALTRE COSE MI FANNO PIÙ ARRABBIARE"

    "Già il fatto che David abbia deciso di batterlo è sintomo di personalità. Io vado a vedere tutte le altre situazioni in cui la palla è passata dentro l'area piccola, in cui l'abbiamo fatta respingere sul primo palo, che è sempre presidiato dai difensori. Per cui bisogna a scegliere qualcosa di diverso, ritagliarsi spazio in area. In queste cose bisogna migliorare. Quando hanno fatto goal abbiamo perso un duello fisico, altre situazioni in cui abbiamo concesso qualcosa che dipendeva da noi. Sono quelle cose che mi fanno più arrabbiare.

    Per cui sto con quelli che hanno fatto battere il rigore a David, sto con lui che l'ha battuto, sto con i miei calciatori: durante la mia storia alla Juventus è una partita importante che hanno fatto".

