Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: "Il rigore di David lo dovevate battere voi... ma la prossima volta interverrò"

"Il rigore? Secondo me lo dovevate battere voi... (rivolto allo studio, ndr)

Quello che decide di non batterlo ha anche un po' di timore: se fosse stato tranquillo l'avrebbe battuto. David è un rigorista, li batte benissimo, ha fatto la scelta giusta ma non ha alzato il pallone quei 20 centimetri per metterlo sopra la sagoma del portiere. Locatelli è un rigorista, Yildiz è un rigorista. E se lo avesse sbagliato un altro? Probabilmente la prossima volta interverrò anch'io, mi garba ogni tanto decidere. Ma funziona così, non funziona come dite voi. Questo è il cavillo che non ci permette di vincere la partita e allora bisogna colpevolizzare qualcosa, ma succede così nell'emotività della partita.

Poi che sia stata una concessione per farlo segnare e basta... secondo me non è così. Naturalmente lui deve far goal perché è un rigorista, poi non lo fa e succede il pandemonio. Ma questa partita è andata, non la vinciamo più".