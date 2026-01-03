Pubblicità
Jonathan David Juventus LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Il rigore sbagliato da David in Juventus-Lecce: Yildiz glielo lascia, l'ex Lille si fa respingere un mezzo cucchiaio da Falcone

L'attaccante canadese si è portato sul dischetto nonostante i segnali di sfiducia dell'Allianz Stadium. E alla fine ha prodotto un'esecuzione rivedibile con uno scavino a metà.

A poco più di 20 minuti dalla fine di Juventus-Lecce, Jonathan David ha deciso di diventare il protagonista principale. Solo che non lo è stato in positivo: lo è stato in negativo.

L'ex attaccante del Lille si è portato sul dischetto per calciare un rigore concesso dall'arbitro Collu per un mani di Kaba su un tiro-cross partito proprio da lui. Ma l'esecuzione è venuta non male: malissimo.

David ha infatti estratto dal cilindro una sorta di cucchiaio a metà respinto da Falcone, per la disperazione dell'Allianz Stadium che già aveva trattato con sfiducia la sua decisione di tirare il penalty.

  • IL CALCIO DI RIGORE

    Il rigore è stato abbastanza netto: evidente il tocco con una mano in area di Kaba, che aveva intercettato un tiro-cross volante dello stesso David. 

    L'arbitro Collu in un primo momento ha lasciato correre, concedendo soltanto il calcio d'angolo alla Juventus. Ma successivamente è stato richiamato al monitor per un on field review, tornando in campo e indicando il dischetto.

  • IL GESTO DI YILDIZ

    In un primo momento sembrava che il tiratore del rigore potesse essere Kenan Yildiz, ma così non è stato: il turco ha preso la palla in mano ma l'ha porta a David, che in campionato non segna dalla prima giornata contro il Parma. Un gesto da leader nei confronti di un compagno che, fin qui, non è quasi mai riuscito a ripetere le prestazioni e il rendimento offerti in Ligue 1.

  • I MUGUGNI DELLO STADIUM

    L'Allianz Stadium non ha preso benissimo la decisione di Yildiz: appena ha capito che il rigore l'avrebbe calciato David, ha mugugnato in maniera piuttosto rumorosa aspettandosi un'esecuzione da parte del turco, non del canadese.

  • IL CUCCHIAIO SBAGLIATO

    Peggio ancora è quel che è accaduto in occasione del rigore: sul dischetto è andato effettivamente David, che però ha sbagliato in maniera piuttosto clamorosa e con una scelta che farà piuttosto rumore.

    L'ex Lille ha infatti optato per un cucchiaio, solamente che alla fine ne è uscita una sorta di scavino a metà: destro lento e centrale, più col piatto che col collo, con Falcone - che si era buttato sulla propria destra - che ha avuto il tempo di recuperare la posizione e di respingere con il piede sinistro un'esecuzione disastrosa.

