Il rigore sbagliato da David in Juventus-Lecce: Yildiz glielo lascia, l'ex Lille si fa respingere un mezzo cucchiaio da Falcone

A poco più di 20 minuti dalla fine di Juventus-Lecce, Jonathan David ha deciso di diventare il protagonista principale. Solo che non lo è stato in positivo: lo è stato in negativo.
L'ex attaccante del Lille si è portato sul dischetto per calciare un rigore concesso dall'arbitro Collu per un mani di Kaba su un tiro-cross partito proprio da lui. Ma l'esecuzione è venuta non male: malissimo.
David ha infatti estratto dal cilindro una sorta di cucchiaio a metà respinto da Falcone, per la disperazione dell'Allianz Stadium che già aveva trattato con sfiducia la sua decisione di tirare il penalty.