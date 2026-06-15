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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Spagna-Capo Verde 0-0, pagelle e tabellino: Ferran Torres sbaglia tutto, Oyarzabal è un fantasma, Lamine Yamal entra ma non basta

Coppa del Mondo
Spagna vs Cabo Verde
Spagna
Cabo Verde

Clamoroso passo falso della Spagna che inizia male la sua avventura ai Mondiali. Le Furie Rosse non vanno oltre lo 0-0 contro Capo Verde che festeggia il primo punto al debutto assoluto.

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Clamoroso ad Atlanta dove la Spagna, strafavorita e campione d'Europa in carica, viene fermata sullo 0-0 da Capo Verde nella prima giornata del Gruppo H dei Mondiali.

Chi si aspettava una passeggiata per le Furie Rosse contro la Cenerentola al ballo delle debuttanti è stato smentito dai fatti. Capo Verde ha infatti retto benissimo il campo almeno per mezz'ora rischiando poco o nulla. Solo nel finale di primo tempo la Spagna si è resa pericolosa un paio di volte, ma Ferran Torres è stato fermato prima dalla traversa e poi dall'ottimo Vozinha.

Anche nella ripresa la Spagna non ha certo brillato costringendo De La Fuente a gettare nella mischia Lamine Yamal a venti minuti dalla fine. Il talento del Barcellona ha subito provato a dare la scossa con un paio di pregevoli giocate, ma non è bastato. Capo Verde così al 90' ha addirittura l'occasione di vincere la partita ma il colpo di testa di Borges è troppo centrale.

  • PAGELLE SPAGNA-CAPO VERDE



    Cucurella (6.5) e Pedri (6.5) tra i più attivi nella Spagna, Fabian Ruiz (5.5) tira male. Ferran Torres (5.5) spreca troppo, fa addirittura peggio Oyarzabal (5) che non la vede mai. Lamine Yamal (6.5) entra ma non basta.


    Nessuna insufficienza nelle file dei Capo Verde. Il migliore è il quarantenne portiere Vozinha (7) che viene impegnato soprattutto nel primo tempo. Jovane Cabral (6.5) esce per infortunio, Livramento (6) lotta ma non si rende mai pericoloso.


    SPAGNA (4-3-3): Simon 6; Llorente 5.5, Cubarsì 6, Laporte 6, Cucurella 6.5; Rodri 5.5 (87' Nico Williams sv), Pedri 6.5, Fabian 5.5 (71' Merino 6); Ferran Torres 5.5 (81' Dani Olmo 6), Oyarzabal 5, Gavi 5.5 (71' Lamine Yamal (6.5). CT: De La Fuente.

    CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha 7; Moreira 6, Sidney Cabral 6.5, Lopes 6.5 (76' Joao Paulo 6), Borges 6.5; L.Duarte 6 (61' D.Duarte 6), Pina 6.5; Mendes 6.5, Monteiro 6 (79' Arcanjo 6), Jovane Cabral 6.5 (61' Semedo 6); Livramento 6 (61' Da Costa 6). CT: Bubista

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  • TABELLINO SPAGNA-CAPO VERDE

    SPAGNA-CAPO VERDE 0-0

    SPAGNA (4-3-3): Simon 6; Llorente 5.5, Cubarsì 6, Laporte 6, Cucurella 6.5; Rodri 5.5 (87' Nico Williams sv), Pedri 6.5, Fabian 5.5 (71' Merino 6); Ferran Torres 5.5 (81' Dani Olmo 6), Oyarzabal 5, Gavi 5.5 (71' Lamine Yamal 6.5). CT: De La Fuente.

    CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha 7; Moreira 6, Sidney Cabral 6.5, Lopes 6.5 (76' Joao Paulo 6.5), Borges 6.5; L.Duarte 6 (61' D.Duarte 6), Pina 6.5; Mendes 6.5, Monteiro 6 (79' Arcanjo 6), Jovane Cabral 6.5 (61' Semedo 6); Livramento 6 (61' Da Costa 6). CT: Bubista

    Arbitro: Makhadmeh (Giordania)

    Ammoniti: Lopes, Pedri

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