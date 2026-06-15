Spagna-Capo Verde 0-0, pagelle e tabellino: Ferran Torres sbaglia tutto, Oyarzabal è un fantasma, Lamine Yamal entra ma non basta

Clamoroso ad Atlanta dove la Spagna, strafavorita e campione d'Europa in carica, viene fermata sullo 0-0 da Capo Verde nella prima giornata del Gruppo H dei Mondiali.

Chi si aspettava una passeggiata per le Furie Rosse contro la Cenerentola al ballo delle debuttanti è stato smentito dai fatti. Capo Verde ha infatti retto benissimo il campo almeno per mezz'ora rischiando poco o nulla. Solo nel finale di primo tempo la Spagna si è resa pericolosa un paio di volte, ma Ferran Torres è stato fermato prima dalla traversa e poi dall'ottimo Vozinha.

Anche nella ripresa la Spagna non ha certo brillato costringendo De La Fuente a gettare nella mischia Lamine Yamal a venti minuti dalla fine. Il talento del Barcellona ha subito provato a dare la scossa con un paio di pregevoli giocate, ma non è bastato. Capo Verde così al 90' ha addirittura l'occasione di vincere la partita ma il colpo di testa di Borges è troppo centrale.