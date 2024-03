Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League: derby Milan-Roma, l'Atalanta pesca lo spauracchio Liverpool

Sorteggio pessimo per le formazioni italiane: Milan e Roma si sfideranno tra loro, mentre l'Atalanta dovrà superare il terribile ostacolo Liverpool.

Un sorteggio così, dal punto di vista del movimento, nemmeno negli incubi peggiori. Le tre formazioni italiane rimaste in corsa in Europa League conoscono il proprio destino. Ed è un destino decisamente amaro.

Ci sarà intanto il derby italiano tra Milan e Roma, accoppiate per prime da Fernando Llorente, presente a Nyon per estrarre le palline dall'urna. L'Atalanta dovrà invece provare a superare il Liverpool, in assoluto l'avversario peggiore possibile.

Gli altri accoppiamenti vedono il Bayer Leverkusen sfidare il West Ham e il Benfica contro il Marsiglia.