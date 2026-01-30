Goal.com
Champions League drawGetty Images
Stefano Silvestri

Sorteggio ottavi Champions League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Inter, Juventus e Atalanta

Dopo gli spareggi di Champions League andranno in scena gli ottavi: quand'è il sorteggio e contro chi possono giocare Inter, Juventus e Atalanta in caso di qualificazione.

Chiusa la Fase Campionato di Champions League, che ha visto Inter, Juventus e Atalanta qualificarsi e il Napoli venire precocemente eliminato, il sorteggio di Nyon ha decretato le avversarie delle tre italiane: rispettivamente il Bodo/Glimt, il Galatasaray e il Borussia Dortmund.

Per le due nerazzurre e per la formazione bianconera, il mirino è puntato sullo stesso obiettivo: il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Contro chi? Contro un'avversaria che verrà decretata da un nuovo sorteggio, ma che come nel caso dei playoff verrà estratta tra due possibilità.

Ecco dunque tutte le informazioni sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: quando andrà in scena e le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta.

  • SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà a Nyon, la stessa sede del sorteggio degli spareggi, venerdì 27 febbraio. Dunque due giorni dopo la conclusione delle gare di ritorno degli spareggi stessi. L'orario d'inizio dell'evento non è ancora stato ufficializzato dall'UEFA.

    In quell'occasione verranno sorteggiati non solo gli abbinamenti degli ottavi di finale, ma anche dei quarti di finale e delle semifinali.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DI INTER, JUVENTUS E ATALANTA

    L'Inter, ad esempio, sa già chi affronterebbe agli ottavi di finale in caso di passaggio del turno contro il Bodo/Glimt: la nuova avversaria della formazione di Chivu verrebbe sorteggiata tra Manchester City e Sporting, con possibile remake della finale City-Inter del 2023.

    Medesimo discorso per la Juventus: nel caso i bianconeri di Spalletti superassero l'ostacolo Galatasaray agli spareggi, dovrebbero vedersela ai quarti di finale con un'inglese, ovvero o il Liverpool oppure il Tottenham.

    Per quanto riguarda l'Atalanta, i possibili ottavi di finale farebbero tremare i polsi: la Dea sfiderebbe o l'Arsenal o il Bayern in caso di qualificazione contro il Borussia Dortmund.

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Così come quello degli spareggi di Champions League, anche il sorteggio degli ottavi verrà trasmesso in diretta tv e streaming da tre emittenti o piattaforme: Sky Sport, Amazon Prime Video e i canali dell'UEFA.

    Per quanto riguarda Sky, il canale di riferimento sarà ancora una volta Sky Sport 24; Amazon Prime Video sarà visibile tramite app o sito sia su una smart tv che attraverso un qualsiasi dispositivo mobile; l'UEFA trasmetterà infine il sorteggio su UEFA.tv ma anche sul proprio canale YouTube.

  • IL TABELLONE COMPLETO DEGLI OTTAVI

    • Monaco o PSG vs Barcellona o Chelsea
    • Galatasaray o Juventus vs Liverpool o Tottenham
    • Benfica o Real Madrid vs Sporting o Manchester City
    • Borussia Dortmund o Atalanta vs Arsenal o Bayern
    • Qarabag o Newcastle-Chelsea vs Barcellona
    • Club Brugge o Atletico Madrid vs Tottenham o Liverpool
    • Bodo Glimt o Inter vs Manchester City o Sporting
    • Olympiacos o Bayer Leverkusen vs Bayern o Arsenal
