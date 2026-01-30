Sorteggio ottavi Champions League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Inter, Juventus e Atalanta

Chiusa la Fase Campionato di Champions League, che ha visto Inter, Juventus e Atalanta qualificarsi e il Napoli venire precocemente eliminato, il sorteggio di Nyon ha decretato le avversarie delle tre italiane: rispettivamente il Bodo/Glimt, il Galatasaray e il Borussia Dortmund.

Per le due nerazzurre e per la formazione bianconera, il mirino è puntato sullo stesso obiettivo: il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Contro chi? Contro un'avversaria che verrà decretata da un nuovo sorteggio, ma che come nel caso dei playoff verrà estratta tra due possibilità.

Ecco dunque tutte le informazioni sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: quando andrà in scena e le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta.