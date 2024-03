Atalanta, Milan e Roma ai quarti di Europa League: attenzione al possibile scontro 'fraticida'.

Se in Champions non c'è più alcuna esponente a rappresentare la bandiera italiana, in Europa League è andato in scena un rassicurante tre su tre per il nostro movimento nel ritorno degli ottavi di finale.

Tra le migliori otto squadre della seconda competizione continentale troviamo Atalanta, Milan e Roma, dopo aver eliminato rispettivamente Sporting, Slavia Praga e Brighton.

Venerdì ci sarà il sorteggio di Nyon che definirà il quadro di quarti e semifinali: sarà possibile un derby italiano?