Sorrento-Catania dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Debutto al Viviani per il nuovo Catania: sfida al Sorrento nella prima giornata, si apre la Serie C NOW 2024/25.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Pronti, via. Parte dal Viviani il campionato di Sorrento e Catania, ai nastri di partenza della Serie C NOW 2024/25. Sempre ambiziosi gli etnei di Mimmo Toscano, che in estate hanno cambiato molto e puntano nuovamente a un torneo da protagonisti. Più conservativa, invece, l’estate del Sorrento che, come lo scorso anno, inizia il cammino con l’obiettivo di mantenere il professionismo. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

