Solo il Milan tra l’Inter e lo Scudetto: i nerazzurri chiamati a sfatare il tabù derby

Il Derby della Madonnina, nel corso della sua lunga storia, ha già raccontato di lunghi periodi di dominio, alternati ad altri di digiuno.

Chiedere per conferma proprio all’Inter, che tra il gennaio del 2023 e l’aprile del 2024 ne ha vinti sei di fila, imponendo la sua supremazia su Milano.

Un filotto straordinario, con tanto di trionfo Scudetto e seconda stella annessa, che ha di fatto poi condizionato anche molte delle scelte del Milan, interrotto proprio in quella serata passata alla storia come una delle più belle dell’intera storia dell’Inter.

Allora la cosa era difficile da immaginare, ma quello sarebbe rimasto per i nerazzurri l’ultimo Derby vinto per moltissimo tempo.

Dopo quel 2-1 firmato da Acerbi e Thuram, il rapporto tra la stracittadina e l’Inter ha iniziato a farsi inaspettatamente complicato. Da allora infatti, i nerazzurri hanno affrontato il Milan in ben sei occasioni tra campionato, Supercoppa Italia e Coppa Italia e, al termine di nessuna di queste sfide, hanno esultato per una vittoria.

Lo score parla di quattro successi rossoneri, accompagnati da due pareggi e una lunga sequenza di delusioni. Per giocarsi al meglio questa sorta di match point virtuale, l’Inter dovrà dunque sfatare il tabù Derby.