Slot sull'esclusione di Salah per Inter-Liverpool: "Non ha diritto a condividere come si sente con i media"

Assenze pesanti per il Liverpool verso il big match di San Siro contro l'Inter: a Milano non ci saranno gli infortunati Chiesa e Gakpo, ma anche e soprattutto Mohamed Salah.
Nessun problema fisico per l'egiziano, escluso dai convocati in seguito allo sfogo avuto davanti alle telecamere nel post-partita di Leeds-Liverpool, gara conclusa sul punteggio di 3-3.
Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Arne Slot ha avuto modo di affrontare questo tema scottante: il futuro di Salah al Liverpool è più che mai in bilico.