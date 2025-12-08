Pubblicità
Salah Slot LiverpoolGetty
Vittorio Rotondaro

Slot sull'esclusione di Salah per Inter-Liverpool: "Non ha diritto a condividere come si sente con i media"

Salah non convocato per Inter-Liverpool, le parole di Slot in conferenza stampa: "Se è finita? Non ne ho idea, ora non posso rispondere".

Assenze pesanti per il Liverpool verso il big match di San Siro contro l'Inter: a Milano non ci saranno gli infortunati Chiesa e Gakpo, ma anche e soprattutto Mohamed Salah.

Nessun problema fisico per l'egiziano, escluso dai convocati in seguito allo sfogo avuto davanti alle telecamere nel post-partita di Leeds-Liverpool, gara conclusa sul punteggio di 3-3.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Arne Slot ha avuto modo di affrontare questo tema scottante: il futuro di Salah al Liverpool è più che mai in bilico.

  • COSA AVEVA DETTO SALAH DOPO LEEDS-LIVERPOOL

    "Sembra che il club mi abbia scaricato. È così che mi sento. Credo sia chiaro - le parole di Salah nell'intervista ai microfoni di 'TV2 Sport' - che qualcuno volesse scaricarmi addosso tutta la colpa. Ho ricevuto molte promesse quest'estate e ora sono in panchina per tre partite, quindi non posso dire che le abbiano mantenute. Ho detto molte volte in passato di avere un buon rapporto con l'allenatore e all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto".

  • LA 'RISPOSTA' DI SLOT IN CONFERENZA

    "È difficile per me capire di chi stia parlando. È difficile per me capire esattamente cosa intenda dire.

    Gli abbiamo fatto sapere che non avrebbe viaggiato con noi. Questa è stata l'unica comunicazione che gli abbiamo fatto".

  • RAPPORTO INTERROTTO?

    "Non è quello che penso io, ma lui ha il diritto di sentirsi come si sente. Sono rimasto sorpreso quando ha fatto quei commenti dopo la partita".

    "Se tornerà contro il Brighton? Siamo qui seduti la sera prima di una partita importante contro l'Inter. Dopodomani valuteremo di nuovo la situazione. Sono fermamente convinto che ci sia sempre la possibilità che un giocatore possa tornare".

  • FUTURO IN BILICO

    "Salah ha giocato la sua ultima partita col Liverpool? Non ne ho idea. Non posso rispondere a questa domanda in questo momento".

  • "SALAH E I MEDIA? NESSUN DIRITTO"

    "Mo ha tutto il diritto di sentirsi come si sente, ma non ha il diritto di condividerlo con i media senza che il club prenda provvedimenti".

