Liverpool in emergenza contro l'Inter: oltre a Salah non convocati Chiesa e Gakpo, come può giocare Slot

Sono ore molto calde in casa Liverpool per il caso che riguarda Mohamed Salah, le cui dichiarazioni pubbliche negli ultimi giorni hanno acceso la polemica tra l'egiziano e l'allenatore Arne Slot.

La conseguenza è stata la non convocazione dell'egiziano contro l'Inter in Champions League. Oltre a lui però mancheranno anche Federico Chiesa e Cody Gakpo: quella dell'ex Juventus è un'assenza ovviamente meno pesante e che fa molto meno rumore ma comunque da sottolineare considerando quanto fatto vedere dall'ex Juventus nelle poche chance avute a disposizione. Diverso è il discorso per Gakpo, uno dei titolarissimi di Slot.

Ma come giocherà quindi il Liverpool per provare ad invertire questo momento di crisi da cui sembra impossibile uscire per i Reds?