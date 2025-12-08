Pubblicità
Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Andrea Ajello

Liverpool in emergenza contro l'Inter: oltre a Salah non convocati Chiesa e Gakpo, come può giocare Slot

Il Liverpool affronterà l'Inter in Champions League non solo senza Salah ma anche senza Federico Chiesa e Cody Gakpo. Ma che squadra si presenterà quindi a San Siro?

Sono ore molto calde in casa Liverpool per il caso che riguarda Mohamed Salah, le cui dichiarazioni pubbliche negli ultimi giorni hanno acceso la polemica tra l'egiziano e l'allenatore Arne Slot.

La conseguenza è stata la non convocazione dell'egiziano contro l'Inter in Champions League. Oltre a lui però mancheranno anche Federico Chiesa e Cody Gakpo: quella dell'ex Juventus è un'assenza ovviamente meno pesante e che fa molto meno rumore ma comunque da sottolineare considerando quanto fatto vedere dall'ex Juventus nelle poche chance avute a disposizione. Diverso è il discorso per Gakpo, uno dei titolarissimi di Slot. 

Ma come giocherà quindi il Liverpool per provare ad invertire questo momento di crisi da cui sembra impossibile uscire per i Reds? 

  • I CONVOCATI DEL LIVERPOOL CONTRO L'INTER

    In totale Slot ha convocato 19 giocatori per affrontare l'Inter: ecco la lista dei calciatori a disposizione del tecnico domani sera a San Siro. 

    • Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
  • PERCHÈ CHIESA NON È STATO CONVOCATO

    Non figura il nome di Chiesa, che era stato escluso dalla lista UEFA inizialmente e poi inserito in un secondo momento, dopo il grave infortunio subito da Giovanni Leoni che lo terrà fuori per tutta la stagione probabilmente. 

    Ma perché Slot ha deciso di non convocarlo con l'Inter? Pur giocando poco, Chiesa in stagione è stato praticamente sempre almeno in panchina a differenza di quanto accadeva l'anno scorso. 

    Secondo James Pearce di The Athletic, dietro la non convocazione ci sarebbero le sue condizioni fisiche; il giocatore italiano non starebbe al meglio e per questo è stato lasciato fuori. 

  • FUORI ANCHE GAKPO

    Non finiscono i problemi per il Liverpool che dovrà fare a meno anche di Cody Gakpo. L'olandese, titolare dei Reds e autore di cinque goal e quattro assist in stagione, non sarà neanche in panchina contro l'Inter.

    Anche in questo caso si tratterebbe di qualche acciacco fisico che non permetterà al giocatore di essere presente. 

  • PROBLEMI IN ATTACCO PER IL LIVERPOOL: LE SOLUZIONI

    Slot dovrà giocarsi probabilmente una partita decisiva per il suo futuro con poche soluzioni offensive. Di fatto ha scelte quasi obbligate nel reparto d'attacco.

    Come centravanti il favorito è Hugo Ekitike con Isak che sarebbe l'unica vera carta dalla panchina, almeno per ciò che riguarda il reparto offensivo. La domanda principale per Slot sarà come sostituirà Gakpo da attaccante di sinistra nel 4-2-3-1 con cui gioca il Liverpool. Un'opzione potrebbe essere il cambio modulo con il doppio centravanti e quindi l'utilizzo di Isak insieme ad Ekitike. 

    In quella posizione Slot potrebbe impiegare Ngumoha che però fino ad ora è stato in campo per poco più di 200 minuti. 

