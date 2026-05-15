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Sinner MedvedevGOAL
Stefano Silvestri

Sinner-Medvedev in chiaro e gratis su TV8? Data, orario e dove vedere la semifinale in diretta tv e streaming

EXTRA

Jannik Sinner si gioca l'accesso alla finale degli Internazionali di tennis contro il russo Medvedev: dove vedere l'incontro di Roma in tv e streaming, anche in chiaro.

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A caccia di un'altra finale, a caccia di un'altra impresa. Jannik Sinner non si ferma ed è a un solo passo dall'ottenere l'accesso all'ultimo atto dell'ennesima competizione: gli Internazionali d'Italia, di scena in questi giorni a Roma.

Tra il fuoriclasse altoatesino, che ai quarti ha eliminato Rublev, e la finale del torneo c'è un solo avversario: il russo Daniil Medvedev, che a sua volta ha estromesso Landaluce nel turno precedente a questo.

Dove si potrà vedere la semifinale degli Internazionali di tennis tra Sinner e Medvedev? Le informazioni sulla diretta tv dell'incontro, dove vederlo e come fare per assistere all'evento gratis e in chiaro.

  • ORARIO SINNER-MEDVEDEV

    L'incontro tra Sinner e Medvedev è in programma per oggi, venerdì 15 maggio 2026: l'evento andrà in scena in serata, con inizio alle ore 19.

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  • DOVE VEDERE SINNER-MEDVEDEV IN CHIARO

    I tifosi e gli appassionati di tennis che vorranno seguire le gesta di Sinner contro Medvedev potranno farlo anche senza essere in possesso di un abbonamento: l'incontro verrà infatti trasmesso in chiaro e in maniera totalmente gratuita su TV8, al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

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  • DOVE VEDERE SINNER-MEDVEDEV SU SKY

    I clienti Sky potranno assistere all'incontro tra Sinner e Medvedev anche sul satellite: a trasmetterlo saranno infatti i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In questo caso, naturalmente, sarà dunque necessario un abbonamento.

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  • DOVE VEDERE SINNER-MEDVEDEV IN STREAMING

    Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono vari modi per seguire Sinner-Medvedev: si potrà accedere gratuitamente al sito di TV8, ma anche vederlo su NOW tramite abbonamento (scegliendo il pacchetto Pass Sport) così come su SkyGo, app senza costi aggiuntivi riservata ai clienti Sky. Un'alternativa, sempre tramite abbonamento, è Tennis TV.

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