Sinner-Medvedev in chiaro e gratis su TV8? Data, orario e dove vedere la semifinale in diretta tv e streaming

A caccia di un'altra finale, a caccia di un'altra impresa. Jannik Sinner non si ferma ed è a un solo passo dall'ottenere l'accesso all'ultimo atto dell'ennesima competizione: gli Internazionali d'Italia, di scena in questi giorni a Roma.

Tra il fuoriclasse altoatesino, che ai quarti ha eliminato Rublev, e la finale del torneo c'è un solo avversario: il russo Daniil Medvedev, che a sua volta ha estromesso Landaluce nel turno precedente a questo.

Dove si potrà vedere la semifinale degli Internazionali di tennis tra Sinner e Medvedev? Le informazioni sulla diretta tv dell'incontro, dove vederlo e come fare per assistere all'evento gratis e in chiaro.