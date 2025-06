Simone Inzaghi all'Al-Hilal, chi gioca nella squadra araba? Ci sono anche ex big della Serie A

Inzaghi in Arabia ritroverà qualche giocatore passato in Serie A: lista che potrebbe allungarsi con i nuovi acquisti.

Un cambiamento di vita, oltre che professionale, per Simone Inzaghi, che dopo quattro stagioni lascia l'Inter e per la prima volta allenerà fuori dall'Italia.

Il tecnico infatti sarà il nuovo allenatore dell'Al-Hilal e l'avventura con il club saudita inizierà già nei prossimi giorni visto che la squadra sarà impegnata al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Inzaghi ha accettato una proposta elevatissima dal punto di vista economico, ovvero di 50 milioni in due stagioni, andando in un calcio chiaramente diverso e meno importante anche se non mancheranno i grandi giocatori nella rosa che allenerà.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Al-Hilal infatti nel corso delle ultime sessioni di mercato ha acquistato giocatori importanti tra cui dei big passati dalla Serie A. E l'obiettivo è portarne altri.